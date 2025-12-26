Les mineurs d'argent progressent alors que le prix au comptant franchit la barre des 75 dollars

(Mises à jour)

26 décembre - ** Les actions des sociétés d'extraction d'argent cotées aux États-Unis augmentent, suivant les prix du métal blanc GOL/

** L'argent XAG= atteint 75 $ l'once pour la première fois; dernière hausse de 4,5 % à 75,20 $ l'once, poussé par les attentes de réductions des taux de la Réserve fédérale américaine en 2026 et les tensions géopolitiques qui ont alimenté la demande de valeurs refuges

** L'argent a grimpé de 158% depuis le début de l'année, dépassant le gain de près de 72% de l'or

** Coeur Mining CDE.N en hausse de 2,2 %

** Les actions cotées aux États-Unis des sociétés minières canadiennes Wheaton Precious Metals WPM.TO WPM.N ont augmenté de 1,2 %, Silvercorp Metals SVM.TO SVM.N a gagné 1,5 % et Endeavour Silver EDR.TO EXK.N a augmenté de 2 %

** Les ETFs Abrdn Physical Silver Shares SIVR.P augmentent de 5,2% et iShares Silver Trust SLV.P s'envole de 5,4%