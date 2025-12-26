 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les mineurs d'argent progressent alors que le prix au comptant franchit la barre des 75 dollars
information fournie par Reuters 26/12/2025 à 16:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

26 décembre - ** Les actions des sociétés d'extraction d'argent cotées aux États-Unis augmentent, suivant les prix du métal blanc GOL/

** L'argent XAG= atteint 75 $ l'once pour la première fois; dernière hausse de 4,5 % à 75,20 $ l'once, poussé par les attentes de réductions des taux de la Réserve fédérale américaine en 2026 et les tensions géopolitiques qui ont alimenté la demande de valeurs refuges

** L'argent a grimpé de 158% depuis le début de l'année, dépassant le gain de près de 72% de l'or

** Coeur Mining CDE.N en hausse de 2,2 %

** Les actions cotées aux États-Unis des sociétés minières canadiennes Wheaton Precious Metals WPM.TO WPM.N ont augmenté de 1,2 %, Silvercorp Metals SVM.TO SVM.N a gagné 1,5 % et Endeavour Silver EDR.TO EXK.N a augmenté de 2 %

** Les ETFs Abrdn Physical Silver Shares SIVR.P augmentent de 5,2% et iShares Silver Trust SLV.P s'envole de 5,4%

Valeurs associées

Argent
71,97 USD Six - Forex 1 0,00%
COEUR MINING
19,285 USD NYSE +3,02%
ENDEAVOUR SILVER
13,360 CAD TSX -1,62%
ENDEAVOUR SILVER
10,035 USD NYSE +2,55%
HECLA MINING
19,960 USD NYSE +0,68%
SILVERCORP METAL
11,750 CAD TSX -0,51%
WHEATON PRECIOUS
166,290 CAD TSX -1,12%
WHEATON PRECIOUS
124,188 USD NYSE +1,97%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank