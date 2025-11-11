Les mineurs d'argent profitent de la hausse des prix de l'argent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
11 novembre - ** Les actions des sociétés d'extraction d'argent cotées aux États-Unis gagnent du terrain avant l'ouverture du marché, suivant la hausse des prix du métal
GOL/
** L'argent au comptant XAG= a augmenté de près de 1% à 51,016 $/once, sur les attentes qu'une réouverture potentielle du gouvernement américain pourrait relancer le flux de données économiques américaines avant une réduction attendue des taux de la Réserve fédérale le mois prochain
** Hecla Mining HL.N en hausse de 2,5% et Coeur Mining
CDE.N en hausse de 2,2%
** Les mineurs canadiens Endeavour Silver EDR.TO EXK.N en hausse de 2,3%, Silvercorp Metals SVM.TO SVM.N et Wheaton Precious Metals WPM.TO WPM.N en hausse marginale
** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P en hausse de 1% et iShares Silver Trust SLV.P en hausse de 1,1%
