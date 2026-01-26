information fournie par Reuters • 26/01/2026 à 11:22

Les mineurs d'argent grimpent en début de marché après que le métal blanc ait atteint un nouveau record historique

26 janvier - ** Les actions des mineurs d'argent augmentent avant le marché, suivant les gains des prix du métal blanc GOL/

** L'argent au comptant XAG= a progressé de 6,5% à 109,59 dollars à 0846 GMT

** Hecla Mining HL.N en hausse de 6,2%; Coeur Mining

CDE.N en hausse de 5,5%

** Les mineurs canadiens Endeavour Silver EDR.TO , EXK.N progressent de 5,4%; Silvercorp Metals SVM.TO , SVM.N augmente de 5,5%

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust ETF SLV.P augmentent tous deux de 6% à 6,6%

** L'argent a dépassé la barre des 100 dollars pour la première fois vendredi, s'appuyant sur sa hausse de 147% l'année dernière