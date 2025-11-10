 Aller au contenu principal
CAC 40
8 070,21
+1,51%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les mineurs d'argent gagnent en raison de la faiblesse des données économiques qui stimule les anticipations de baisse des taux d'intérêt
information fournie par Reuters 10/11/2025 à 17:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

10 novembre - ** Les actions des mineurs d'argent augmentent avant le marché, suivant les prix du métal blanc

GOL/

** L'argent au comptant XAG= a augmenté de 3,2% à 49,84 $ l'once, atteignant son plus haut niveau depuis le 21 octobre

** Les prix augmentent alors que de faibles données économiques en provenance des États-Unis renforcent les anticipations d'une baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

** Hecla Mining HL.N en hausse de 6,8 % et Coeur Mining

CDE.N en hausse de 2,1 %

** Les mineurs canadiens Endeavour Silver EDR.TO en hausse de 11,3% et Silvercorp Metals SVM.TO en hausse de 6,3%

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P en hausse de 3% et iShares Silver Trust SLV.P en hausse d'environ 3%

Valeurs associées

Argent
50,01 USD Six - Forex 1 +3,46%
COEUR MINING
15,020 USD NYSE +2,25%
ENDEAVOUR SILVER
11,170 CAD TSX +10,48%
HECLA MINING
14,844 USD NYSE +6,91%
SILVERCORP METAL
9,390 CAD TSX +5,98%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

