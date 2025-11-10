information fournie par Reuters • 10/11/2025 à 17:11

Les mineurs d'argent gagnent en raison de la faiblesse des données économiques qui stimule les anticipations de baisse des taux d'intérêt

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

10 novembre - ** Les actions des mineurs d'argent augmentent avant le marché, suivant les prix du métal blanc

** L'argent au comptant XAG= a augmenté de 3,2% à 49,84 $ l'once, atteignant son plus haut niveau depuis le 21 octobre

** Les prix augmentent alors que de faibles données économiques en provenance des États-Unis renforcent les anticipations d'une baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

** Hecla Mining HL.N en hausse de 6,8 % et Coeur Mining

CDE.N en hausse de 2,1 %

** Les mineurs canadiens Endeavour Silver EDR.TO en hausse de 11,3% et Silvercorp Metals SVM.TO en hausse de 6,3%

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P en hausse de 3% et iShares Silver Trust SLV.P en hausse d'environ 3%