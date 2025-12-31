 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les mineurs d'argent gagnent en 2025 grâce à la hausse historique du métal
information fournie par Reuters 31/12/2025 à 11:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 décembre - ** Les mineurs d'argent sont prêts à terminer l'année sur une note positive, en suivant un rallye historique des prix au comptant qui ont plus que doublé en 2025

** L'argent a gagné plus de 145% depuis le début de l'année, dépassant l'or, et s'apprête à connaître sa meilleure année, soutenu par sa désignation en tant que minéral critique pour les États-Unis, les contraintes d'approvisionnement, les faibles stocks et la demande croissante de l'industrie et de l'investissement

** L'argent au comptant XAG= , cependant, était en baisse de 5,6 % à 72,20 $ l'once mercredi, en raison d'un dollar américain plus fort et de la prise de bénéfices par les investisseurs

** Hecla Mining HL.N a affiché les gains les plus importants parmi les mineurs d'argent, progressant de ~297% depuis le début de l'année

** Les mineurs canadiens Endeavour Silver EXK.N EDR.TO ont augmenté de ~168 et Silvercorp Metals SVM.TO SVM.N a progressé de 172%, tandis que le titre américain Coeur Mining

CDE.N a grimpé de 216,2%

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P a bondi de 162,6 %, tandis que iShares Silver Trust ETF SLV.P a gagné 162 %

Valeurs associées

Argent
72,07 USD Six - Forex 1 -5,49%
COEUR MINING
18,090 USD NYSE -1,36%
ENDEAVOUR SILVER
13,430 CAD TSX +2,44%
ENDEAVOUR SILVER
9,805 USD NYSE +2,35%
HECLA MINING
19,485 USD NYSE +1,46%
SILVERCORP METAL
11,740 CAD TSX +3,44%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La foule arrive aux funérailles nationales de l'ancienne Première ministre du Bangladesh Khaleda Zia, le 31 décembre 2025 à Dacca ( AFP / Munir UZ ZAMAN )
    Le Bangladesh a fait ses adieux à l'ex-Première ministre Khaleda Zia
    information fournie par AFP 31.12.2025 13:01 

    Une foule immense a assisté mercredi à Dacca aux funérailles nationales de l'ancienne Première ministre Khaleda Zia, personnalité qui a marqué la vie politique du Bangladesh pendant 40 ans. Les drapeaux ont été mis en berne au lendemain du décès à 80 ans de la ... Lire la suite

  • Le « feu d'artifice familial » illumine l'Opéra et le pont du port de Sydney trois heures avant le spectacle principal, à minuit à Sydney, le soir du Nouvel An, le 31 décembre 2025 ( AFP / Saeed KHAN )
    Le monde dit adieu à 2025, année d'une trêve précaire à Gaza et du retour de Trump
    information fournie par AFP 31.12.2025 12:56 

    Les premières célébrations du nouvel an ont eu lieu mercredi dans les pays du Pacifique, tournant la page d'une année 2025 marquée par une trêve précaire à Gaza, de vains efforts pour arrêter la guerre en Ukraine, des investissements colossaux dans l'intelligence ... Lire la suite

  • Une maquette d'un avion de combat Scaf, à Paris, le 22 janvier 2023. ( AFP / LUDOVIC MARIN )
    Futur avion de combat européen: l'Allemagne reporte à nouveau sa décision
    information fournie par Boursorama avec Media Services 31.12.2025 12:49 

    Enième rebondissement dans le projet européen Scaf. Le gouvernement allemand annonce le report,concernant la poursuite du projet. "Contrairement à ce qui était initialement prévu, aucune décision définitive n'a encore été prise concernant la poursuite du projet ... Lire la suite

  • Une agence TIM (nom commercial de Telecom Italia) à Milan. (crédit : Adobe Stock)
    Telecom Italia signe un crû 2025 remarqué
    information fournie par AOF 31.12.2025 12:30 

    (AOF) - Telecom Italia signe l'une des plus fortes hausse de l'EuroStoxx 600 sur l'année 2025, bondissant de 108%. Le titre de l'opérateur de télécommunication s'illustre également à la deuxième place annuel du principal indice italien coté à Milan et fermé ce ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank