Les mineurs d'argent gagnent en 2025 grâce à la hausse historique du métal

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 décembre - ** Les mineurs d'argent sont prêts à terminer l'année sur une note positive, en suivant un rallye historique des prix au comptant qui ont plus que doublé en 2025

** L'argent a gagné plus de 145% depuis le début de l'année, dépassant l'or, et s'apprête à connaître sa meilleure année, soutenu par sa désignation en tant que minéral critique pour les États-Unis, les contraintes d'approvisionnement, les faibles stocks et la demande croissante de l'industrie et de l'investissement

** L'argent au comptant XAG= , cependant, était en baisse de 5,6 % à 72,20 $ l'once mercredi, en raison d'un dollar américain plus fort et de la prise de bénéfices par les investisseurs

** Hecla Mining HL.N a affiché les gains les plus importants parmi les mineurs d'argent, progressant de ~297% depuis le début de l'année

** Les mineurs canadiens Endeavour Silver EXK.N EDR.TO ont augmenté de ~168 et Silvercorp Metals SVM.TO SVM.N a progressé de 172%, tandis que le titre américain Coeur Mining

CDE.N a grimpé de 216,2%

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P a bondi de 162,6 %, tandis que iShares Silver Trust ETF SLV.P a gagné 162 %