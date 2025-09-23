Les mineurs d'argent gagnent du terrain alors que les prix du métal blanc augmentent en raison des prévisions de nouvelles baisses des taux d'intérêt de la Réserve fédérale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 septembre - ** Les actions cotées en bourse des sociétés d'extraction d'argent gagnent du terrain sur le marché, suivant la hausse des prix du métal blanc GOL/

** L'argent au comptant XAG= en hausse de 0,4% à 44,24 $ l'once, oscillant près d'un plus haut de 14 ans, soutenu par des attentes accrues de nouvelles réductions des taux américains, alors que les investisseurs attendent le discours de la présidente de la Réserve fédérale Jerome Powell plus tard dans la journée pour d'autres indices de politique

** Hecla Mining HL.N augmente de 1,4% et Coeur Mining

CDE.N de 1,8%

** Les mineurs canadiens Endeavour Silver EDR.TO EXK.N en hausse de 1,3% et Silvercorp Metals SVM.TO SVM.N en hausse de 1,2%

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust SLV.P en hausse marginale