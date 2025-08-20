Les mineurs d'argent gagnent du terrain alors que les prix du métal blanc augmentent en raison de la faiblesse du dollar américain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 août - ** Les actions des sociétés d'extraction d'argent sont en hausse, suivant l'augmentation des prix du métal GOL/

** L'argent au comptant XAG= a augmenté de ~1% à 37,751 $ l'once, soutenu par un dollar américain plus faible

** L'indice du dollar américain .DXY a baissé de 0,1% après avoir atteint un plus haut de plus d'une semaine plus tôt dans la session USD/

** Hecla Mining HL.N augmente de 1,1% et Coeur Mining

CDE.N augmente légèrement

** Les mineurs canadiens Endeavour Silver EDR.TO en hausse de 1,2% et Silvercorp Metals SVM.TO en hausse de 1,5% USD/ ** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust SLV.P en hausse de 1% chacun