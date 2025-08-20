 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 968,57
-0,13%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les mineurs d'argent gagnent du terrain alors que les prix du métal blanc augmentent en raison de la faiblesse du dollar américain
information fournie par Reuters 20/08/2025 à 16:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 août - ** Les actions des sociétés d'extraction d'argent sont en hausse, suivant l'augmentation des prix du métal GOL/

** L'argent au comptant XAG= a augmenté de ~1% à 37,751 $ l'once, soutenu par un dollar américain plus faible

** L'indice du dollar américain .DXY a baissé de 0,1% après avoir atteint un plus haut de plus d'une semaine plus tôt dans la session USD/

** Hecla Mining HL.N augmente de 1,1% et Coeur Mining

CDE.N augmente légèrement

** Les mineurs canadiens Endeavour Silver EDR.TO en hausse de 1,2% et Silvercorp Metals SVM.TO en hausse de 1,5% USD/ ** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust SLV.P en hausse de 1% chacun

Valeurs associées

Argent
37,75 USD Six - Forex 1 +0,94%
COEUR MINING
11,345 USD NYSE +0,80%
ENDEAVOUR SILVER
7,440 CAD TSX +1,36%
HECLA MINING
7,585 USD NYSE +1,88%
SILVERCORP METAL
6,110 CAD TSX +2,52%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank