Les mineurs d'argent gagnent du terrain alors que le pétrole s'affaiblit après que les États-Unis ont prolongé le cessez-le-feu avec l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 avril -

** Les actions des sociétés minières d'argent cotées aux Etats-Unis augmentent avant le marché, suivant les prix du métal blanc GOL/

** L'argent au comptant XAG= a augmenté de 1,9 % à 78,15 $ l'once

** Les prix augmentent car la baisse des prix du pétrole, suite à la prolongation par les Etats-Unis du cessez-le-feu avec l'Iran, atténue les craintes d'une flambée de l'inflation et d'une prolongation des taux d'intérêt élevés

** Les actions des sociétés minières Hecla Mining HL.N et Coeur Mining CDE.N gagnent ~4% chacune

** Les mineurs canadiens Endeavour Silver EDR.TO EXK.N et Silvercorp Metals SVM.TO SVM.N progressent respectivement de 4% et ~3%

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust SLV.P progressent chacun de 3,3%