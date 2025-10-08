 Aller au contenu principal
CAC 40
8 038,33
+0,80%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les mineurs d'argent gagnent du terrain alors que le métal blanc s'apprécie sur fond de paris sur des baisses de taux aux États-Unis
information fournie par Reuters 08/10/2025 à 11:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 octobre - ** Les actions cotées en bourse des sociétés d'extraction d'argent augmentent avant le marché, suivant la hausse des prix du métal blanc GOL/

** L'argent au comptant XAG= a augmenté de 2% à 48,76 dollars l'once, profitant de la hausse de l'or, les investisseurs ayant parié sur des baisses de taux d'intérêt aux États-Unis

** Hecla Mining HL.N en hausse de 4% et Coeur Mining

CDE.N en hausse de 3%

** Les mineurs canadiens Endeavour Silver EDR.TO , EXK.N en hausse de 3,7% et Silvercorp Metals SVM.TO SVM.N en hausse de 1,8%

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P en hausse de 2,2% et iShares Silver Trust SLV.P en hausse de 2,3%

Valeurs associées

Argent
48,96 USD Six - Forex 1 +2,32%
COEUR MINING
18,815 USD NYSE -2,79%
ENDEAVOUR SILVER
10,810 CAD TSX -0,92%
ENDEAVOUR SILVER
7,745 USD NYSE -1,02%
HECLA MINING
11,955 USD NYSE -4,17%
SILVERCORP METAL
9,800 CAD TSX -1,61%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

