Les mineurs d'argent gagnent du terrain alors que le métal blanc s'apprécie sur fond de paris sur des baisses de taux aux États-Unis

8 octobre - ** Les actions cotées en bourse des sociétés d'extraction d'argent augmentent avant le marché, suivant la hausse des prix du métal blanc GOL/

** L'argent au comptant XAG= a augmenté de 2% à 48,76 dollars l'once, profitant de la hausse de l'or, les investisseurs ayant parié sur des baisses de taux d'intérêt aux États-Unis

** Hecla Mining HL.N en hausse de 4% et Coeur Mining

CDE.N en hausse de 3%

** Les mineurs canadiens Endeavour Silver EDR.TO , EXK.N en hausse de 3,7% et Silvercorp Metals SVM.TO SVM.N en hausse de 1,8%

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P en hausse de 2,2% et iShares Silver Trust SLV.P en hausse de 2,3%