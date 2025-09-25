Les mineurs d'argent gagnent alors que les prix du métal blanc augmentent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 septembre - ** Les actions cotées en bourse des sociétés d'extraction d'argent gagnent du terrain sur le marché, suivant la hausse des prix du métal blanc GOL/

** L'argent au comptant XAG= a augmenté de 2,4% à 44,97 dollars l'once, alors que les investisseurs attendent les données économiques américaines pour obtenir des indices sur la trajectoire de la politique monétaire de la Réserve Fédérale

** Hecla Mining HL.N augmente de 3,4% et Coeur Mining

CDE.N de 3,6%

** Les mineurs canadiens Endeavour Silver EDR.TO EXK.N en hausse de 4,6% et Silvercorp Metals SVM.TO SVM.N en hausse de 7,3%

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P en hausse de 2,6% et iShares Silver Trust SLV.P en hausse de 2,2%