 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 762,72
-0,83%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les mineurs d'argent gagnent alors que les prix du métal blanc augmentent
information fournie par Reuters 25/09/2025 à 13:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 septembre - ** Les actions cotées en bourse des sociétés d'extraction d'argent gagnent du terrain sur le marché, suivant la hausse des prix du métal blanc GOL/

** L'argent au comptant XAG= a augmenté de 2,4% à 44,97 dollars l'once, alors que les investisseurs attendent les données économiques américaines pour obtenir des indices sur la trajectoire de la politique monétaire de la Réserve Fédérale

** Hecla Mining HL.N augmente de 3,4% et Coeur Mining

CDE.N de 3,6%

** Les mineurs canadiens Endeavour Silver EDR.TO EXK.N en hausse de 4,6% et Silvercorp Metals SVM.TO SVM.N en hausse de 7,3%

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P en hausse de 2,6% et iShares Silver Trust SLV.P en hausse de 2,2%

Valeurs associées

Argent
44,68 USD Six - Forex 1 +1,68%
COEUR MINING
17,420 USD NYSE 0,00%
ENDEAVOUR SILVER
10,290 CAD TSX 0,00%
ENDEAVOUR SILVER
7,400 USD NYSE 0,00%
HECLA MINING
10,945 USD NYSE 0,00%
SILVERCORP METAL
8,180 CAD TSX 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank