CAC 40
7 812,18
-0,08%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les mineurs d'argent en baisse alors que les prix du métal blanc chutent avant la décision de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt
17/09/2025 à 13:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 septembre - ** Les actions cotées en bourse des sociétés d'extraction d'argent chutent en début de marché, suivant la chute des prix du métal blanc GOL/

** L'argent au comptant XAG= a baissé de 2,8 % à 41,35 dollars l'once, alors que les investisseurs ont bloqué leurs profits et qu'un dollar américain plus ferme a pesé sur les prix avant la décision politique de la Réserve fédérale plus tard dans la journée

** Hecla Mining HL.N et Coeur Mining CDE.N en baisse de 4 % et 2,8 %, respectivement

** Les mineurs canadiens Endeavour Silver EDR.TO EXK.N chutent de 2,7 % et Silvercorp Metals SVM.TO SVM.N de 4,7 %

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P baisse de 2,6 % et iShares Silver Trust ETF SLV.P baisse de 2,8 %

Banques centrales
FED

Valeurs associées

Argent
41,85 USD Six - Forex 1 -1,71%
COEUR MINING
16,270 USD NYSE 0,00%
ENDEAVOUR SILVER
8,570 CAD TSX 0,00%
ENDEAVOUR SILVER
6,235 USD NYSE 0,00%
HECLA MINING
11,350 USD NYSE 0,00%
SILVERCORP METAL
7,070 CAD TSX 0,00%
Fermer

