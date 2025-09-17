Les mineurs d'argent en baisse alors que les prix du métal blanc chutent avant la décision de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt

17 septembre - ** Les actions cotées en bourse des sociétés d'extraction d'argent chutent en début de marché, suivant la chute des prix du métal blanc GOL/

** L'argent au comptant XAG= a baissé de 2,8 % à 41,35 dollars l'once, alors que les investisseurs ont bloqué leurs profits et qu'un dollar américain plus ferme a pesé sur les prix avant la décision politique de la Réserve fédérale plus tard dans la journée

** Hecla Mining HL.N et Coeur Mining CDE.N en baisse de 4 % et 2,8 %, respectivement

** Les mineurs canadiens Endeavour Silver EDR.TO EXK.N chutent de 2,7 % et Silvercorp Metals SVM.TO SVM.N de 4,7 %

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P baisse de 2,6 % et iShares Silver Trust ETF SLV.P baisse de 2,8 %