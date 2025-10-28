 Aller au contenu principal
CAC 40
8 235,80
-0,04%
Les mineurs d'argent en baisse alors que le prix du métal recule légèrement
28/10/2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 octobre - ** Les actions cotées en bourse des sociétés d'extraction d'argent sont en baisse avant le marché, suivant la chute des prix du métal GOL/

** L'argent au comptant XAG= a baissé de 2,5% à 45,71 dollars l'once, son niveau le plus bas depuis plus d'un mois, alors que les investisseurs tournent leur attention vers la réunion de politique générale de la Réserve fédérale américaine cette semaine

** Hecla Mining HL.N en baisse de 3,9% et Coeur Mining

CDE.N en baisse de 3,7%

** Les mineurs canadiens Endeavour Silver EDR.TO EXK.N perdent 4,1% et Silvercorp Metals SVM.TO SVM.N perd 5,1%

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P en baisse de 1,6% et iShares Silver Trust ETF SLV.P en baisse de 1,4%

Valeurs associées

Argent
46,52 USD Six - Forex 1 -0,89%
COEUR MINING
17,665 USD NYSE -5,31%
ENDEAVOUR SILVER
10,950 CAD TSX -3,18%
ENDEAVOUR SILVER
7,820 USD NYSE -3,28%
HECLA MINING
12,375 USD NYSE -4,48%
SILVERCORP METAL
8,550 CAD TSX -4,79%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

