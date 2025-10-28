Les mineurs d'argent en baisse alors que le prix du métal recule légèrement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 octobre - ** Les actions cotées en bourse des sociétés d'extraction d'argent sont en baisse avant le marché, suivant la chute des prix du métal GOL/

** L'argent au comptant XAG= a baissé de 2,5% à 45,71 dollars l'once, son niveau le plus bas depuis plus d'un mois, alors que les investisseurs tournent leur attention vers la réunion de politique générale de la Réserve fédérale américaine cette semaine

** Hecla Mining HL.N en baisse de 3,9% et Coeur Mining

CDE.N en baisse de 3,7%

** Les mineurs canadiens Endeavour Silver EDR.TO EXK.N perdent 4,1% et Silvercorp Metals SVM.TO SVM.N perd 5,1%

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P en baisse de 1,6% et iShares Silver Trust ETF SLV.P en baisse de 1,4%