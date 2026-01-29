 Aller au contenu principal
Les mineurs d'argent chutent, les prix baissent après que les investisseurs ont pris leurs bénéfices
information fournie par Reuters 29/01/2026 à 17:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 janvier - ** Les actions des mineurs d'argent augmentent, suivant les gains des prix du métal blanc GOL/

** L'argent au comptant <XAG=> en baisse de 6,6% à

108,84$/once

** Les prix chutent alors que les investisseurs enregistrent des bénéfices

** Hecla Mining <HL.N> en baisse de 6,1%; Coeur Mining <CDE.N> plonge de ~8%

** Les mineurs canadiens Endeavour Silver <EDR.TO> chute de 8,4%; Silvercorp Metals <SVM.TO> en baisse de 7,7%

** Abrdn Physical Silver Shares ETF <SIVR.P> et iShares Silver Trust ETF <SLV.P> chutent tous deux de 4%

