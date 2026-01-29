Les mineurs d'argent chutent, les prix baissent après que les investisseurs ont pris leurs bénéfices

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
29 janvier - ** Les actions des mineurs d'argent augmentent, suivant les gains des prix du métal blanc GOL/
** L'argent au comptant <XAG=> en baisse de 6,6% à
108,84$/once
** Les prix chutent alors que les investisseurs enregistrent des bénéfices
** Hecla Mining <HL.N> en baisse de 6,1%; Coeur Mining <CDE.N> plonge de ~8%
** Les mineurs canadiens Endeavour Silver <EDR.TO> chute de 8,4%; Silvercorp Metals <SVM.TO> en baisse de 7,7%
** Abrdn Physical Silver Shares ETF <SIVR.P> et iShares Silver Trust ETF <SLV.P> chutent tous deux de 4%
