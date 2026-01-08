Les mineurs d'argent chutent, le renforcement du dollar pesant sur les prix des métaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 janvier -

** Les actions des mineurs d'argent chutent avant le marché, suivant la baisse des prix du métal blanc GOL/

** L'argent au comptant XAG= chute de 2,1% à 76,00 dollars l'once

** Les prix chutent sous la pression d'un dollar ferme, alors que les investisseurs se préparent à un rapport clé sur l'emploi américain plus tard cette semaine pour évaluer la politique de la Réserve Fédérale et la pression américaine sur le Venezuela

** Hecla Mining HL.N en baisse de 3,5% et Coeur Mining

CDE.N en baisse de 2,5%

** Les mineurs canadiens: Endeavour Silver EDR.TO EXK.N en baisse de 3,6%; Silvercorp Metals SVM.TO SVM.N en baisse de 2,1%

** Les deux Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust ETF SLV.P ont baissé de ~3%