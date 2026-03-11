Les mineurs d'argent chutent en raison du raffermissement du dollar et des inquiétudes persistantes concernant l'inflation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)
11 mars - ** Les actions des sociétés d'extraction d'argent chutent, suivant les prix du métal blanc GOL/
** L'argent au comptant XAG= a baissé de 3,1% à 85,67 dollars l'once ** Les prix ont été pénalisés par la hausse du dollar américain et les inquiétudes concernant l'inflation qui ont augmenté la probabilité d'une hausse des taux d'intérêt
** Les actions des sociétés minières Hecla HL.N et Coeur
CDE.N ont baissé de 5,6 % et ~7 %, respectivement
** Les mineurs canadiens Endeavour Silver EDR.TO EXK.N et Silvercorp Metals SVM.TO SVM.N ont perdu respectivement 6,2% et ~7%
** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust SLV.P en baisse de ~4% chacun
