Les mineurs d'argent chutent en raison du raffermissement du dollar et des inquiétudes persistantes concernant l'inflation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

11 mars - ** Les actions des sociétés d'extraction d'argent chutent, suivant les prix du métal blanc GOL/

** L'argent au comptant XAG= a baissé de 3,1% à 85,67 dollars l'once ** Les prix ont été pénalisés par la hausse du dollar américain et les inquiétudes concernant l'inflation qui ont augmenté la probabilité d'une hausse des taux d'intérêt

** Les actions des sociétés minières Hecla HL.N et Coeur

CDE.N ont baissé de 5,6 % et ~7 %, respectivement

** Les mineurs canadiens Endeavour Silver EDR.TO EXK.N et Silvercorp Metals SVM.TO SVM.N ont perdu respectivement 6,2% et ~7%

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust SLV.P en baisse de ~4% chacun