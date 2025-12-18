Les mineurs d'argent chutent en raison de la fermeté du dollar avant les données sur l'inflation aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 décembre - ** Les actions cotées en bourse des sociétés minières d'argent chutent en pré-marché, suivant les prix du métal blanc GOL/

** L'argent au comptant XAG= baisse de 0,4% à 66,02 dollars l'once, après avoir atteint un record de 66,88 dollars lors de la session précédente

** Les prix baissent , sous la pression d'un dollar plus fort, les investisseurs restant prudents avant les données sur l'inflation américaine qui pourraient déterminer la trajectoire de la politique monétaire de la banque centrale

** Hecla Mining HL.N en baisse de 1,5% et Coeur Mining

CDE.N en baisse de ~1%

** Les mineurs canadiens Endeavour Silver EDR.TO EXK.N et Silvercorp Metals SVM.TO SVM.N chutent de ~1%

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust SLV.P baissent tous deux de ~1%