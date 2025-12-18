Les mineurs d'argent chutent en raison de la fermeté du dollar avant les données sur l'inflation aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
18 décembre - ** Les actions cotées en bourse des sociétés minières d'argent chutent en pré-marché, suivant les prix du métal blanc GOL/
** L'argent au comptant XAG= baisse de 0,4% à 66,02 dollars l'once, après avoir atteint un record de 66,88 dollars lors de la session précédente
** Les prix baissent , sous la pression d'un dollar plus fort, les investisseurs restant prudents avant les données sur l'inflation américaine qui pourraient déterminer la trajectoire de la politique monétaire de la banque centrale
** Hecla Mining HL.N en baisse de 1,5% et Coeur Mining
CDE.N en baisse de ~1%
** Les mineurs canadiens Endeavour Silver EDR.TO EXK.N et Silvercorp Metals SVM.TO SVM.N chutent de ~1%
** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust SLV.P baissent tous deux de ~1%
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer