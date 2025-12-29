 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les mineurs d'argent chutent alors que les investisseurs prennent leurs bénéfices
information fournie par Reuters 29/12/2025 à 15:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

29 décembre - ** Les actions des mineurs d'argent chutent, suivant les prix du métal blanc GOL/

** L'argent au comptant XAG= étend ses pertes, en baisse de 8%à 72 ,20 $ l'once, en recul par rapport au record historique de 83,62 $ atteint plus tôt dans la session ** Les prix reculent après avoir dépassé les 80 dollars l'once plus tôt dans la journée, les investisseurs prenant leurs bénéfices

** Hecla Mining HL.N en baisse de 5,2% et Coeur Mining

CDE.N en baisse de ~4%

** Les mineurs canadiens: Endeavour Silver EDR.TO en baisse de 1,1% et Silvercorp Metals SVM.TO en baisse de ~1%

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust ETF SLV.P tous deux en baisse de 7,2%

Valeurs associées

Argent
72,00 USD Six - Forex 1 -9,05%
COEUR MINING
18,319 USD NYSE -4,59%
ENDEAVOUR SILVER
13,090 CAD TSX -2,02%
HECLA MINING
18,975 USD NYSE -6,04%
SILVERCORP METAL
11,510 CAD TSX -2,04%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un opérateur à la Bourse de New York le 16 décembre 2025 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )
    Wall Street recule, affaiblie par la tech
    information fournie par AFP 29.12.2025 16:09 

    La Bourse de New York évolue en baisse lundi, entamant dans le rouge la dernière semaine d'échanges de l'année avec des prises de bénéfices sur les valeurs technologiques. Vers 14H55 GMT, le Dow Jones cédait 0,30%, l'indice Nasdaq reculait de 0,56% et l'indice ... Lire la suite

  • Un avion de chasse Mirage 2000 de l’armée de l’air taïwanaise décolle de la base aérienne de Hsinchu le 29 décembre 2025. ( AFP / CHENG Yu-chen )
    La Chine lance des manoeuvres militaires simulant un blocus des ports de Taïwan
    information fournie par AFP 29.12.2025 16:03 

    La Chine a lancé lundi des manœuvres militaires simulant le blocus des ports de Taïwan, dans un contexte de tensions particulièrement fortes après une vente d'armes américaines massive à cette île qui a déployé ses propres forces en riposte et dénoncé l'"intimidation" ... Lire la suite

  • ( AFP / MARCO BERTORELLO )
    Câbles sous-marins: Prysmian s'allie avec Fincantieri dans les télécommunications
    information fournie par Boursorama avec AFP 29.12.2025 15:53 

    Le leader mondial des câbles industriels, l'Italien Prysmian, s'est allié avec le constructeur naval Fincantieri pour racheter Xtera, un concepteur de câbles sous-marins dans le secteur stratégique des télécoms, ont annoncé les trois sociétés lundi. Xtera sera ... Lire la suite

  • Les traders travaillent sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE)
    Wall Street ouvre en baisse à la veille des "minutes" de la Fed
    information fournie par Reuters 29.12.2025 15:50 

    La Bourse de New York a ouvert en baisse lundi, les valeurs technologiques ayant effacé une partie de leurs ‍gains de la semaine dernière, tandis que la prudence reste de mise à la veille de la publication des "minutes" de la dernière réunion de politique monétaire ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank