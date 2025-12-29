Les mineurs d'argent chutent alors que les investisseurs prennent leurs bénéfices

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Mises à jour)
29 décembre - ** Les actions des mineurs d'argent chutent, suivant les prix du métal blanc GOL/
** L'argent au comptant XAG= étend ses pertes, en baisse de 8%à 72 ,20 $ l'once, en recul par rapport au record historique de 83,62 $ atteint plus tôt dans la session ** Les prix reculent après avoir dépassé les 80 dollars l'once plus tôt dans la journée, les investisseurs prenant leurs bénéfices
** Hecla Mining HL.N en baisse de 5,2% et Coeur Mining
CDE.N en baisse de ~4%
** Les mineurs canadiens: Endeavour Silver EDR.TO en baisse de 1,1% et Silvercorp Metals SVM.TO en baisse de ~1%
** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust ETF SLV.P tous deux en baisse de 7,2%
