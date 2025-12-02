Les mineurs d'argent chutent alors que les investisseurs enregistrent des bénéfices et que les rendements des bons du Trésor augmentent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 décembre - ** Les actions cotées en bourse des sociétés d'extraction d'argent chutent en pré-marché, suivant les prix du métal blanc GOL/

** L'argent au comptant XAG= baisse de 1,6% à 57,01 dollars l'once, après avoir atteint un record historique de 58,83 dollars lundi. Le métal blanc a augmenté de 97% depuis le début de l'année, soutenu par la demande industrielle

** Les prix chutent en raison de l'augmentation des rendements du Trésor américain et de la prise de bénéfices après un record atteint lors de la session précédente

** Hecla Mining HL.N et Coeur Mining CDE.N en baisse de ~3%

** Les mineurs canadiens Endeavour Silver EDR.TO EXK.N en baisse de 4,3% et Silvercorp Metals SVM.TO SVM.N en baisse de 3,4%

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust SLV.P en baisse de 1,6%