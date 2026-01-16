Les mineurs d'argent chutent alors que la hausse du métal s'essouffle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 janvier - ** Les actions des mineurs d'argent chutent, suivant la baisse des prix du métal GOL/

** L'argent au comptant XAG= en baisse de ~4% à 88,76 $/once, mais se dirigeait vers un gain hebdomadaire de plus de 10% après avoir atteint un record historique de 93,57 $ au cours de la session précédente

** Hecla Mining HL.N baisse de 1,8%, Coeur Mining CDE.N baisse marginalement

** Les mineurs canadiens Endeavour Silver EDR.TO chutent de 8,2%, Silvercorp Metals SVM.TO recule

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P recule de 4,5% et iShares Silver Trust ETF SLV.P chute de 4,7%