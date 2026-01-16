 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les mineurs d'argent chutent alors que la hausse du métal s'essouffle
information fournie par Reuters 16/01/2026 à 17:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 janvier - ** Les actions des mineurs d'argent chutent, suivant la baisse des prix du métal GOL/

** L'argent au comptant XAG= en baisse de ~4% à 88,76 $/once, mais se dirigeait vers un gain hebdomadaire de plus de 10% après avoir atteint un record historique de 93,57 $ au cours de la session précédente

** Hecla Mining HL.N baisse de 1,8%, Coeur Mining CDE.N baisse marginalement

** Les mineurs canadiens Endeavour Silver EDR.TO chutent de 8,2%, Silvercorp Metals SVM.TO recule

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P recule de 4,5% et iShares Silver Trust ETF SLV.P chute de 4,7%

Valeurs associées

Argent
88,83 USD Six - Forex 1 -3,89%
COEUR MINING
21,410 USD NYSE +0,90%
ENDEAVOUR SILVER
15,480 CAD TSX -3,79%
HECLA MINING
25,160 USD NYSE -0,26%
SILVERCORP METAL
14,770 CAD TSX +4,09%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank