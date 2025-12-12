Les mineurs d'argent brillent alors que les prix au comptant atteignent un niveau record

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
12 décembre - ** Les actions des mineurs d'argent augmentent, alors que le métal blanc atteint un niveau record
GOL/
** L'argent au comptant XAG= a augmenté de 0,8% à 64,09 dollars l'once, après avoir atteint un nouveau record de 64,56 dollars l'once, et se dirige vers un gain hebdomadaire de 10%
** Hecla Mining HL.N en hausse de 3,2%, Coeur Mining
CDE.N en hausse de 2,6%
** Les actions des mineurs canadiens Endeavour Silver
EDR.TO en hausse de 2,2%, Silvercorp Metals SVM.TO en hausse marginale
** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust SLV.P en hausse d'environ 1 % et 0,9 %, respectivement
