information fournie par Reuters • 12/12/2025 à 16:21

Les mineurs d'argent brillent alors que les prix au comptant atteignent un niveau record

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

12 décembre - ** Les actions des mineurs d'argent augmentent, alors que le métal blanc atteint un niveau record

** L'argent au comptant XAG= a augmenté de 0,8% à 64,09 dollars l'once, après avoir atteint un nouveau record de 64,56 dollars l'once, et se dirige vers un gain hebdomadaire de 10%

** Hecla Mining HL.N en hausse de 3,2%, Coeur Mining

CDE.N en hausse de 2,6%

** Les actions des mineurs canadiens Endeavour Silver

EDR.TO en hausse de 2,2%, Silvercorp Metals SVM.TO en hausse marginale

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust SLV.P en hausse d'environ 1 % et 0,9 %, respectivement