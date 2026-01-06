Les mineurs d'argent augmentent, les prix s'envolent en raison des paris sur des baisses de taux d'intérêt

6 janvier - ** Les actions des mineurs d'argent augmentent avant le marché, suivant la hausse des prix du métal blanc

** L'argent au comptant XAG= augmente de 1,9% à 77,97 $ l'once

** Les prix augmentent , alors que les commentaires accommodants des officiels de la Réserve Fédérale stimulent les paris sur des baisses de taux d'intérêt

** Hecla Mining HL.N et Coeur Mining CDE.N gagnent marginalement

** Les mineurs canadiens: Endeavour Silver EDR.TO EXK.N en hausse de 1,7 %; Silvercorp Metals SVM.TO SVM.N en hausse de 1,4 %

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust ETF SLV.P sont tous deux en hausse de 2,1%