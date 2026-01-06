 Aller au contenu principal
Les mineurs d'argent augmentent, les prix s'envolent en raison des paris sur des baisses de taux d'intérêt
information fournie par Reuters 06/01/2026 à 11:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 janvier - ** Les actions des mineurs d'argent augmentent avant le marché, suivant la hausse des prix du métal blanc

GOL/

** L'argent au comptant XAG= augmente de 1,9% à 77,97 $ l'once

** Les prix augmentent , alors que les commentaires accommodants des officiels de la Réserve Fédérale stimulent les paris sur des baisses de taux d'intérêt

** Hecla Mining HL.N et Coeur Mining CDE.N gagnent marginalement

** Les mineurs canadiens: Endeavour Silver EDR.TO EXK.N en hausse de 1,7 %; Silvercorp Metals SVM.TO SVM.N en hausse de 1,4 %

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust ETF SLV.P sont tous deux en hausse de 2,1%

Valeurs associées

Argent
78,29 USD Six - Forex 1 +2,35%
COEUR MINING
18,620 USD NYSE +6,10%
ENDEAVOUR SILVER
13,480 CAD TSX +8,62%
ENDEAVOUR SILVER
9,775 USD NYSE +8,25%
HECLA MINING
19,725 USD NYSE +4,50%
SILVERCORP METAL
12,070 CAD TSX +5,41%
