 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les mineurs d'argent augmentent, les frappes américaines et israéliennes contre l'Iran stimulant la demande de valeurs refuges
information fournie par Reuters 02/03/2026 à 13:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 mars - ** Les actions cotées en bourse des sociétés d'extraction d'argent augmentent avant le marché, suivant les prix du métal blanc GOL/

** L'argent au comptant XAG= a augmenté de 1,7% à 95,36$/once, après avoir atteint son plus haut niveau en un mois plus tôt dans la session

** Les prix augmentent alors que les frappes américaines et israéliennes sur l'Iran se sont étendues lundi sans qu'aucune fin ne soit en vue, alimentant les craintes d'une plus grande incertitude géopolitique et économique et déclenchant une fuite vers les valeurs refuges

** Hecla Mining HL.N et Coeur Mining CDE.N en hausse de ~3%

** Les mineurs canadiens Endeavour Silver EDR.TO EXK.N Silvercorp Metals SVM.TO SVM.N en hausse de 1,4% et ~2%, respectivement

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust ETF SLV.P en hausse de 1%

Valeurs associées

Argent
94,88 USD Six - Forex 1 +1,11%
COEUR MINING
27,160 USD NYSE +2,22%
ENDEAVOUR SILVER
18,980 CAD TSX -0,99%
ENDEAVOUR SILVER
13,905 USD NYSE -0,75%
HECLA MINING
24,890 USD NYSE +1,45%
SILVERCORP METAL
18,960 CAD TSX +0,64%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank