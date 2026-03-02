Les mineurs d'argent augmentent, les frappes américaines et israéliennes contre l'Iran stimulant la demande de valeurs refuges

2 mars - ** Les actions cotées en bourse des sociétés d'extraction d'argent augmentent avant le marché, suivant les prix du métal blanc GOL/

** L'argent au comptant XAG= a augmenté de 1,7% à 95,36$/once, après avoir atteint son plus haut niveau en un mois plus tôt dans la session

** Les prix augmentent alors que les frappes américaines et israéliennes sur l'Iran se sont étendues lundi sans qu'aucune fin ne soit en vue, alimentant les craintes d'une plus grande incertitude géopolitique et économique et déclenchant une fuite vers les valeurs refuges

** Hecla Mining HL.N et Coeur Mining CDE.N en hausse de ~3%

** Les mineurs canadiens Endeavour Silver EDR.TO EXK.N Silvercorp Metals SVM.TO SVM.N en hausse de 1,4% et ~2%, respectivement

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust ETF SLV.P en hausse de 1%