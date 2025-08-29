 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les mineurs d'argent augmentent grâce aux espoirs de réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine
information fournie par Reuters 29/08/2025 à 20:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 août - ** Les actions des mineurs d'argent gagnent, suivant la hausse des prix du métal blanc GOL/

** L'argent au comptant XAG= a augmenté de 1,7% à 39,728 dollars l'once, les données sur l'inflation américaine ayant renforcé les attentes selon lesquelles la Réserve fédérale pourrait réduire ses taux d'intérêt le mois prochain

** Hecla Mining HL.N augmente de 5% et Coeur Mining

CDE.N de 3,8%

** Les mineurs canadiens Endeavour Silver EDR.TO en hausse de 6,2% et Silvercorp Metals SVM.TO en hausse de 4,9%

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust SLV.P en hausse de 1,6% chacun

Banques centrales
FED

Valeurs associées

Argent
39,78 USD Six - Forex 1 +1,74%
COEUR MINING
13,045 USD NYSE +3,82%
ENDEAVOUR SILVER
8,580 CAD TSX +6,19%
HECLA MINING
8,484 USD NYSE +4,93%
SILVERCORP METAL
6,680 CAD TSX +4,70%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

