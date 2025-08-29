Les mineurs d'argent augmentent grâce aux espoirs de réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 août - ** Les actions des mineurs d'argent gagnent, suivant la hausse des prix du métal blanc GOL/

** L'argent au comptant XAG= a augmenté de 1,7% à 39,728 dollars l'once, les données sur l'inflation américaine ayant renforcé les attentes selon lesquelles la Réserve fédérale pourrait réduire ses taux d'intérêt le mois prochain

** Hecla Mining HL.N augmente de 5% et Coeur Mining

CDE.N de 3,8%

** Les mineurs canadiens Endeavour Silver EDR.TO en hausse de 6,2% et Silvercorp Metals SVM.TO en hausse de 4,9%

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust SLV.P en hausse de 1,6% chacun