DEC 25 CAC 40 Index (10x)
7 967,50
-0,27%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les mineurs d'argent augmentent grâce aux espoirs de réduction des taux d'intérêt de la Fed et à la faiblesse du dollar
information fournie par Reuters 24/11/2025 à 16:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 novembre - ** Les actions des mineurs d'argent gagnent, suivant la hausse des prix du métal GOL/

** L'argent au comptant XAG= a augmenté de 0,8% à 50,40 dollars l'once, soutenu par les attentes croissantes d'une réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine le mois prochain et d'un dollar plus faible

** Hecla Mining HL.N en hausse de 4,8% et Coeur Mining

CDE.N en hausse de 3,9%

** Les mineurs canadiens Endeavour Silver EDR.TO en hausse de 3,2%, Silvercorp Metals SVM.TO en hausse de 4,2% et Wheaton Precious Metals WPM.TO en hausse de 3%

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust SLV.P en hausse de ~1% chacun

Banques centrales
FED

Valeurs associées

Argent
50,54 USD Six - Forex 1 +1,00%
COEUR MINING
14,575 USD NYSE +4,18%
ENDEAVOUR SILVER
10,450 CAD TSX +2,85%
HECLA MINING
14,175 USD NYSE +5,98%
SILVERCORP METAL
9,230 CAD TSX +4,65%
WHEATON PRECIOUS
144,400 CAD TSX +3,21%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

