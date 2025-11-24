Les mineurs d'argent augmentent grâce aux espoirs de réduction des taux d'intérêt de la Fed et à la faiblesse du dollar

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
24 novembre - ** Les actions des mineurs d'argent gagnent, suivant la hausse des prix du métal GOL/
** L'argent au comptant XAG= a augmenté de 0,8% à 50,40 dollars l'once, soutenu par les attentes croissantes d'une réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine le mois prochain et d'un dollar plus faible
** Hecla Mining HL.N en hausse de 4,8% et Coeur Mining
CDE.N en hausse de 3,9%
** Les mineurs canadiens Endeavour Silver EDR.TO en hausse de 3,2%, Silvercorp Metals SVM.TO en hausse de 4,2% et Wheaton Precious Metals WPM.TO en hausse de 3%
** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust SLV.P en hausse de ~1% chacun
