Les mineurs d'argent augmentent alors que le métal blanc poursuit sa progression

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 janvier - ** Les actions des mineurs d'argent augmentent avant le marché, suivant les gains des prix du métal blanc

** L'argent au comptant XAG= augmente de 4,47% à 74,4482 $ l'once ** Prolonge le rallye record de l'année dernière car les tensions géopolitiques et les attentes de réduction des taux américains maintiennent la demande à un niveau élevé

** Hecla Mining HL.N en hausse de ~4 %; Coeur Mining

CDE.N en hausse de ~5 %

** Mineurs canadiens: Endeavour Silver EDR.TO EXK.N en hausse de 4,1 %; Silvercorp Metals SVM.TO SVM.N en hausse de 3,5 % ** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust ETF SLV.P en hausse de ~5%