 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les mineurs d'argent augmentent alors que le métal blanc poursuit sa progression
information fournie par Reuters 02/01/2026 à 11:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 janvier - ** Les actions des mineurs d'argent augmentent avant le marché, suivant les gains des prix du métal blanc

GOL/

** L'argent au comptant XAG= augmente de 4,47% à 74,4482 $ l'once ** Prolonge le rallye record de l'année dernière car les tensions géopolitiques et les attentes de réduction des taux américains maintiennent la demande à un niveau élevé

** Hecla Mining HL.N en hausse de ~4 %; Coeur Mining

CDE.N en hausse de ~5 %

** Mineurs canadiens: Endeavour Silver EDR.TO EXK.N en hausse de 4,1 %; Silvercorp Metals SVM.TO SVM.N en hausse de 3,5 % ** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P et iShares Silver Trust ETF SLV.P en hausse de ~5%

Valeurs associées

Argent
74,34 USD Six - Forex 1 +4,25%
COEUR MINING
17,820 USD NYSE -1,49%
ENDEAVOUR SILVER
12,910 CAD TSX -3,87%
ENDEAVOUR SILVER
9,405 USD NYSE -4,08%
HECLA MINING
19,190 USD NYSE -1,51%
SILVERCORP METAL
11,480 CAD TSX -2,21%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank