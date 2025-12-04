 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 115,36
+0,35%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les milliardaires héritent d'une fortune record-rapport UBS
information fournie par Reuters 04/12/2025 à 10:30

Les conjoints et les enfants de milliardaires ont hérité en 2025 d'une fortune plus importante que lors de toutes les années précédentes depuis le début du suivi de ces données en 2015, selon un rapport d'UBS

UBSG.S intitulé "Billionaire Ambitions Report" et publié jeudi.

Au cours des 12 mois précédant avril, 91 personnes sont devenues milliardaires par héritage, recevant collectivement 298 milliards de dollars (255,20 milliards d'euros), soit une hausse de plus d'un tiers par rapport à 2024, a indiqué la banque suisse.

"Ces héritiers sont la preuve d'un transfert de richesse pluriannuel qui s'intensifie", a affirmé Benjamin Cavalli, cadre d'UBS.

Le rapport s'appuie sur une enquête menée auprès de certains clients très fortunés d'UBS et sur une base de données qui recense la fortune des milliardaires sur 47 marchés dans toutes les régions du monde.

Selon les calculs de la banque, les enfants de milliardaires hériteront d'au moins 5.900 milliards de dollars au cours des 15 prochaines années.

La majeure partie de cette croissance de l'héritage devrait avoir lieu aux États-Unis, suivis par l'Inde, la France, l'Allemagne et la Suisse, selon les estimations d'UBS.

Toutefois, les milliardaires sont très mobiles, en particulier les plus jeunes, ce qui pourrait changer la situation, précise UBS.

La recherche d'une meilleure qualité de vie, les préoccupations géopolitiques et les considérations fiscales motivent les décisions de délocalisation, selon le rapport.

En Suisse, où 206 milliards de dollars seront hérités au cours des 15 prochaines années selon la banque, les électeurs ont rejeté dimanche à une écrasante majorité un projet d'impôt de 50% sur les fortunes héritées de 62 millions de dollars ou plus, après que les critiques eurent déclaré qu'il pourrait déclencher un exode des personnes fortunées.

La Suisse, les Émirats arabes unis, les États-Unis et Singapour figurent parmi les destinations préférées des milliardaires, a dit Benjamin Cavalli.

"En Suisse, le vote de dimanche a peut-être contribué à renforcer l'attrait du pays", a-t-il affirmé.

(Reportage Ariane Luthi et Oliver Hirt, Mara Vîlcu pour la version française, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

UBS GROUP
31,040 CHF Swiss EBS Stocks +0,62%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le producteur de clémentines Jean-Paul Mancel cueille un fruit dans son verger de Santa-Lucia-di-Mercurio, en Corse, le 14 novembre 2025 ( AFP / Pascal POCHARD-CASABIANCA )
    La clémentine corse, Petit Poucet centenaire qui parie sur la qualité
    information fournie par AFP 04.12.2025 11:48 

    Elle est sucrée, finement acidulée et vendue "le cul vert" avec ses feuilles: la clémentine corse, qui fête ses 100 ans, est un Petit Poucet face au géant espagnol mais a su trouver sa niche haut de gamme sur le marché français. Issue d'une hybridation mandarine-orange ... Lire la suite

  • Les principales mesures du projet de budget de l'Etat pour 2026 seront examinées à partir de jeudi au Sénat. ( AFP / MIGUEL MEDINA )
    Les principales mesures du budget de l'Etat, examiné au Sénat
    information fournie par AFP 04.12.2025 11:47 

    Impôt sur le revenu, taxation mesurée sur les entreprises et les ménages les plus riches, baisses des dépenses... Voici les principales mesures du projet de budget de l'Etat pour 2026, examiné jusqu'au 15 décembre au Sénat. Après le rejet très large de ce projet ... Lire la suite

  • Le taux du Livret A pourrait encore baisser début 2026, en raison notamment du ralentissement de l'inflation ( AFP / DENIS CHARLET )
    Vers une nouvelle baisse du taux du Livret A début 2026 ?
    information fournie par AFP 04.12.2025 11:45 

    Le taux du Livret A pourrait encore baisser début 2026, en raison notamment du ralentissement de l'inflation, mais il reste à voir ce que décidera le gouvernement à l'approche des municipales. Les livrets réglementés, dont le Livret A est le plus connu, voient ... Lire la suite

  • ( AFP / - )
    Cybersécurité : les extorsions en ligne progressent, les PME en première ligne
    information fournie par Boursorama avec Media Services 04.12.2025 11:43 

    "Il y a de plus en plus de groupes qui se structurent et on passe d'une professionnalisation à une industrialisation des cyberattaquants", souligne un rapport. Le nombre de tentatives de cyberextorsion et le nombre d'auteurs a de nouveau progressé en 2025, les ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank