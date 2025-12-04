Les milliardaires héritent d'une fortune record-rapport UBS

Les conjoints et les enfants de milliardaires ont hérité en 2025 d'une fortune plus importante que lors de toutes les années précédentes depuis le début du suivi de ces données en 2015, selon un rapport d'UBS

UBSG.S intitulé "Billionaire Ambitions Report" et publié jeudi.

Au cours des 12 mois précédant avril, 91 personnes sont devenues milliardaires par héritage, recevant collectivement 298 milliards de dollars (255,20 milliards d'euros), soit une hausse de plus d'un tiers par rapport à 2024, a indiqué la banque suisse.

"Ces héritiers sont la preuve d'un transfert de richesse pluriannuel qui s'intensifie", a affirmé Benjamin Cavalli, cadre d'UBS.

Le rapport s'appuie sur une enquête menée auprès de certains clients très fortunés d'UBS et sur une base de données qui recense la fortune des milliardaires sur 47 marchés dans toutes les régions du monde.

Selon les calculs de la banque, les enfants de milliardaires hériteront d'au moins 5.900 milliards de dollars au cours des 15 prochaines années.

La majeure partie de cette croissance de l'héritage devrait avoir lieu aux États-Unis, suivis par l'Inde, la France, l'Allemagne et la Suisse, selon les estimations d'UBS.

Toutefois, les milliardaires sont très mobiles, en particulier les plus jeunes, ce qui pourrait changer la situation, précise UBS.

La recherche d'une meilleure qualité de vie, les préoccupations géopolitiques et les considérations fiscales motivent les décisions de délocalisation, selon le rapport.

En Suisse, où 206 milliards de dollars seront hérités au cours des 15 prochaines années selon la banque, les électeurs ont rejeté dimanche à une écrasante majorité un projet d'impôt de 50% sur les fortunes héritées de 62 millions de dollars ou plus, après que les critiques eurent déclaré qu'il pourrait déclencher un exode des personnes fortunées.

La Suisse, les Émirats arabes unis, les États-Unis et Singapour figurent parmi les destinations préférées des milliardaires, a dit Benjamin Cavalli.

"En Suisse, le vote de dimanche a peut-être contribué à renforcer l'attrait du pays", a-t-il affirmé.

(Reportage Ariane Luthi et Oliver Hirt, Mara Vîlcu pour la version française, édité par Augustin Turpin)