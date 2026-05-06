Les mesures de redressement de Kraft Heinz montrent leurs premiers succès sous la direction du nouveau directeur général Cahillane

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* Le fabricant de ketchup Kraft Heinz dépasse les prévisions de chiffre d'affaires trimestriel

* Le gain de parts de marché a permis d'obtenir des résultats supérieurs aux prévisions

* La société s'est plutôt bien protégée contre les prix du pétrole pour 2026, selon son directeur général

(Mise à jour du titre, ajout des commentaires du directeur général aux paragraphes 3, 5 à 7) par Anuja Bharat Mistry et Alexander Marrow

Kraft Heinz KHC.O a dépassé mercredi les estimations de chiffre d'affaires du premier trimestre, le fabricant de ketchup montrant les premiers signes que les efforts de redressement menés sous la houlette du nouveau directeur général Steve Cahillane commençaient à porter leurs fruits.

M. Cahillane, qui a suspendu les projets de scission de en deux peu après son arrivée à la tête de l'entreprise en janvier, a mis en avant les efforts d'investissement prévus pour 2025 visant à relancer l'activité sauces et condiments de Kraft Heinz aux États-Unis ainsi que les gains de parts de marché, contribuant ainsi à faire grimper le cours de l'action de l'entreprise d'environ 2,7 %.

“Nous sommes encore en légère baisse sur le trimestre, mais nos résultats, meilleurs que prévu, s’expliquent par un gain de parts de marché”, a déclaré M. Cahillane à Reuters.

PRESSIONS INFLATIONNISTES

Les fabricants mondiaux de biens de consommation risquent de voir la fragile reprise de la demande s'effriter, car la hausse des coûts du carburant liée au conflit au Moyen-Orient attise les pressions inflationnistes et pousse les entreprises à relever leurs prix.

Kraft Heinz est bien protégé contre les prix élevés du pétrole pour 2026, a déclaré M. Cahillane, mais il a mis en garde contre des problèmes potentiels à plus long terme.

“Si la pression inflationniste se poursuit sans relâche, les entreprises devront toutes se couvrir contre des coûts nettement plus élevés en 2027 et au-delà”, a-t-il déclaré.

Kraft Heinz augmente ses effectifs, en particulier dans le marketing et les ventes, a déclaré M. Cahillane dans un discours préparé, mais supprime 400 postes hors Amérique du Nord au cours de l'année, selon un document déposé auprès de la SEC, sur un effectif total d'environ 35 000 employés.

Le chiffre d'affaires trimestriel de 6,05 milliards de dollars a dépassé l'estimation de 5,89 milliards de dollars établie par LSEG , tandis que le bénéfice par action de 58 cents a dépassé l'estimationde 50 cents par action.

La société a maintenu ses objectifs annuels, invoquant la prudence face à l'environnement macroéconomique, alors même que le résultat d'exploitation ajusté trimestriel a chutéde 11,8% à 1,1 milliard dedollars, pénalisé par la hausse des dépenses publicitaires, les pressions inflationnistes dans le secteur manufacturier et d'autres coûts.

En février, elle a annoncé qu'elle investirait environ 600 millions de dollars dans le marketing et la recherche pour relancer ses activités aux États-Unis, qui ont été affectées par la modération des dépenses. Cette décision intervient alors même que M. Cahillane reste favorable au maintien de l'option de scission de la société. Cette pause devrait permettre d'économiser 300 millions de dollars de coûts en 2026.

Kraft Heinz a “gagné en efficacité” grâce à la décision de M. Cahillane de ne pas scinder la société et de conserver son envergure, a déclaré Brian Mulberry, stratège en chef des marchés chez Zacks Investment Management.