Les mendiants à la fête : Empire State manufacturier, demande de prêts hypothécaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les indices boursiers américains sont en hausse; le Nasdaq gagne plus de 1 %

*

Tous les secteurs de l'indice S&P 500 sont en hausse; les technologies sont les plus performantes

*

STOXX 600 en hausse de 0,7 %

*

Baisse du dollar et du brut; l'or bondit de plus de 1 %; le bitcoin perd plus de 1,5 %

*

Le rendement du Trésor américain à 10 ans tombe à 4,01%

15 octobre - Bienvenue sur le site de la couverture en temps réel des marchés par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos réflexions à l'adresse suivante: .

LES MENDIANTS À LA FÊTE: INDICE EMPIRE STATE MANUFACTURIER, DEMANDE DE PRÊTS HYPOTHÉCAIRES

Bienvenue dans le monde de l'économie de la fermeture, où les données sont difficiles à obtenir et où les acteurs du marché prennent ce qu'ils peuvent.

En commençant par l'industrie manufacturière régionale, l'activité des usines dans l'État de New York a surpris en rebondissant en territoire d'expansion.

L'indice Empire State de la Fed de New York USEMPM=ECI a bondi de 19,4 points, passant de -8,7 à 10,7, dépassant ainsi l'estimation des analystes de -1,4.

Un indice Empire State/Philly Fed négatif indique une contraction mensuelle; un indice positif signifie une expansion.

"L'activité manufacturière a augmenté modestement dans l'État de New York en octobre, sa troisième augmentation au cours des quatre derniers mois", déclare Richard Deitz, conseiller en recherche économique à la Fed de New York. "L'augmentation des prix s'est accélérée et devrait se poursuivre dans les mois à venir. L'optimisme quant aux perspectives s'est sensiblement amélioré."

Jeudi, la Fed de Philadelphie publiera son rapport sur l'activité manufacturière, qui devrait contribuer à étoffer le tableau de l'activité manufacturière de la région atlantique pour le mois en cours.

En ce qui concerne le logement, le coût du financement des prêts immobiliers a légèrement baissé la semaine dernière, mais pas suffisamment pour attirer les emprunteurs potentiels, selon la Mortgage Bankers Association (MBA).

Le taux contractuel fixe moyen à 30 ans a perdu 1 point de base pour s'établir à 6,42 %.

Néanmoins, la demande de prêts pour l'achat de logements

USMGPI=ECI - l'un des indicateurs les plus avancés du marché du logement - a diminué de 2,7 %. Les demandes de refinancement

USMGR=ECI , qui représentent 53,6 % de l'activité hypothécaire totale, ont diminué de 1,0 %.

Dans l'ensemble, la demande totale de prêts hypothécaires a chuté de 1,8 %.

"Les demandes d'achat ont diminué pour la troisième semaine consécutive, mais sont restées 20% plus élevées que l'année dernière, l'amélioration des stocks sur certains marchés continuant à maintenir l'intérêt des acheteurs", écrit Joel Kan, économiste en chef adjoint de la MBA.

Le taux fixe à 30 ans est actuellement inférieur de 10 points de base à ce qu'il était au cours de la même semaine il y a un an.

Au cours de cette même période, les demandes d'achat ont augmenté de 19,9 %, tandis que les demandes de refinancement ont grimpé de 59,0 %.

Les performances des actions du secteur du logement reflètent les prévisions des investisseurs pour les six mois à un an à venir.

Dans cette optique, l'indice S&P 1500 Homebuilding

.SPCOMHOME et l'indice Philadelphia SE Housing .HGX ont lamentablement sous-performé le marché dans son ensemble, avec des baisses respectives de 18,5 % et 12,7 % au cours des douze derniers mois. Au cours de cette période, le S&P 500 .SPX a progressé de 14,3 %.

(Stephen Culp)

*****

ARTICLES PRÉCÉDENTS SUR LES MARCHÉS EN DIRECT LE MOMENT EST-IL VENU DE REGARDER AU-DELÀ DES ETATS-UNIS? CLIQUEZ ICI LE S&P 1500 OU LE S&P 500? CLIQUEZ ICI WALL STREET EN PASSE DE S'OUVRIR SUR UNE HAUSSE DES BÉNÉFICES CLIQUEZ ICI DIVIDENDES RECORDS À PARIS CLIQUEZ ICI LA MARGE DE MANŒUVRE POUR DES RÉSULTATS SUPÉRIEURS AU TROISIÈME TRIMESTRE CLIQUEZ ICI HSBC DIT DE CONTINUER À ACHETER DES ACTIONS AMÉRICAINES, LA PRINCIPALE INQUIÉTUDE EST QUE LES CHOSES SOIENT TROP BONNES CLIQUEZ ICI CE QUI DESCEND DOIT REMONTER CLIQUEZ ICI EUROPE AVANT LA CLOCHE: LE LUXE EST DE RETOUR CLIQUEZ ICI MORNING BID: LA FED DE NOUVEAU SUR LE DEVANT DE LA SCÈNE, POUR L'INSTANT CLIQUEZ ICI

(1 $ = 0,8601 euro)