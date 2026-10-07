Les menaces existentielles rejoignent les craintes de bulle spéculative alors que l'optimisme autour de l'IA s'estompe lors des forums de Singapour

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Des investisseurs et des responsables politiques mettent en garde contre la menace que représente l'IA pour l'humanité

* Un ministre singapourien et le fondateur de Biocon mettent en garde contre la perte de contrôle et les armes biologiques

* L'investisseur milliardaire Dalio met en garde contre une bulle de l'IA sur le point d'éclater

par Ankur Banerjee

Les risques existentiels et financiers liés à l'essor de l'intelligence artificielle ont été au cœur des préoccupations des investisseurs et des décideurs politiques lors de deux conférences organisées mercredi à Singapour , soulignant un changement de ton vers la prudence concernant le secteur de l'IA.

Les inquiétudes, qui portaient autrefois principalement sur des valorisations exagérées, se sont élargies à un large éventail de craintes , notamment le risque que des systèmes autonomes échappent au contrôle humain, la conception d’armes biologiques par l’IA et la possibilité que les dépenses massives consacrées à cette technologie ne soient jamais rentabilisées.

"Quiconque vous dit qu’il exerce un contrôle absolu sur son agent autonome… ne sait manifestement pas de quoi il parle. La perte de contrôle constitue donc une menace réelle", a déclaré le ministre singapourien des Affaires étrangères, Vivian Balakrishnan, lors du Sommet asiatique du Milken Institute.

Le mois dernier, les dirigeants des principaux laboratoires américains spécialisés dans l’IA se sont réunis dans un rare élan d’unité pour appeler à ralentir le développement de cette technologie, avertissant qu’elle pourrait bientôt s’améliorer d’elle-même et échapper au contrôle humain.

Anthropic, le créateur de Claude, prévoit de mettre en garde les investisseurs potentiels lors de son introduction en bourse contre le fait que l’IA avancée pourrait présenter "des risques catastrophiques ou existentiels pour l’humanité", a rapporté Reuters la semaine dernière.

M. Balakrishnan a déclaré mercredi que le risque que des acteurs étatiques et non étatiques utilisent cette technologie pour mettre au point de nouvelles armes, "que ce soit en chimie, en biologie ou dans le domaine des armes de destruction massive, est bien réel."

Kiran Mazumdar-Shaw, fondatrice et présidente de la société biopharmaceutique indienne Biocon BIOC.NS , a déclaré que si l’IA était une force au service du bien, des acteurs malveillants pourraient l’utiliser pour concevoir de nouveaux virus ou agents pathogènes.

"La véritable menace existentielle, c’est le bioterrorisme", a-t-elle déclaré lors de la Forbes Global CEO Conference, appelant à la mise en place de garde-fous et d’une gouvernance. "Je ne pense pas que l’autorégulation puisse fonctionner."

LES CRAINTES D’UNE BULLE PERSISTENT

La confiance des investisseurs dans le secteur de l’IA a soutenu le marché boursier, alors même que la hausse des prix de l’énergie et les baisses ponctuelles sur le marché obligataire ont propulsé les coûts d’emprunt des grandes économies à des niveaux jamais vus depuis plusieurs décennies.

Mais les inquiétudes quant à la durée de la reprise liée à l’IA et à ses implications pour les marchés mondiaux persistent.

« Si le discours sur l’IA venait à s’effriter en raison de problèmes de sécurité, de la réglementation ou parce qu’à l’approche de 2027, les utilisateurs finaux ne constatent pas un retour sur investissement (ROI) suffisant, cela pourrait poser problème », a déclaré Rohit Sipahimalani, directeur des investissements chez Temasek, l’investisseur public singapourien

TEM.UL .

"Le plus grand risque pour le marché réside dans le discours autour de l’IA. Pour l’instant, celui-cisemble très solide", a déclaré M. Sipahimalani lors de l’événement organisé par le Milken Institute.

Ray Dalio, fondateur de Bridgewater Associates, s’est montré moins optimiste, affirmant que l’IA se trouvait dans une "bulle classique" et qu’il existait une différence entre "la qualité d’une technologie et celle d’un investissement."

Il a déclaré lors de l’événement organisé par Forbes que la hausse des taux et l’évolution de la conjoncture n’avaient "pas encore eu d’effet négatif sur d’autres aspects", mais qu’une pression s’exerçait en faveur d’une nouvelle hausse des taux d’intérêt.

Dès que la hausse des taux commencerait à se faire sentir, la bulle commencerait à éclater, a déclaré M. Dalio. "Je pense que nous en sommes proches."