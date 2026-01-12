Renoncer au 49.3 "ne fonctionne pas" : pour Eric Lombard, Sébastien Lecornu ne doit pas exclure un passage en force sur le budget 2026

L'ex-ministre des Finances estime que la politique plaidée par le Premier ministre, qui appelle les parlementaires au compromis, est un "abandon de la responsabilité du gouvernement". Face à ce constat, l'ancien locataire de Bercy appelle Matignon à changer de méthode.

Eric Lombard, le 8 septembre 2025, à l'Assemblée nationale ( AFP / BERTRAND GUAY )

"Une idée généreuse, mais qui ne fonctionne pas". Dans un entretien accordé à Libération , l'ancien ministre des Finances Eric Lombard a dit ses réserves face au principe de non-recours à l'article 49.3 de Constitution défendu par Sébastien Lecornu, appelant le gouvernement à un "changement rapide de méthode" afin d'adopter un budget pour 2026. "Je considère qu’on se retrouve aujourd’hui dans une situation pire que celle dans laquelle on était après la chute du gouvernement de Michel Barnier, qui réclame un changement rapide de méthode", a t-il déclaré dans cette interview publiée dimanche 11 janvier.

Se disant "inquiet pour les 18 mois qui viennent", l'ancien ministre du gouvernement Bayrou a notamment appelé à ce que Sébastien Lecornu ne "reparte pas dans cette idée généreuse, mais qui ne fonctionne pas, de dire qu’il n’y aura pas de 49.3".

Des concessions accordées "sans contrepartie" aux socialistes

L'article 49.3 de la Constitution permet de faire adopter un texte sans vote sauf adoption en retour d'une motion de censure. Il a pour le moment été exclu par le gouvernement dans ses négociations budgétaires avec les partis politiques, notamment le Parti socialiste (PS). Mais "cette méthode ne fonctionne pas. Il est urgent d'en prendre acte", a tranché Eric Lombard. "Réunir tous les partis en disant 'entendez-vous', ça, c’est l’abandon de la responsabilité du gouvernement", a-t-il ajouté. "S’appuyer sur le Parlement, quand on a un régime parlementaire et une coalition, c’est possible. Mais la Cinquième (République ndlr) n’est pas un régime parlementaire et il n’y a pas de coalition", a-t-il encore développé.

L'ex-ministre a aussi fustigé les concessions "sans contrepartie" accordées au PS, citant la suspension de la réforme des retraites. "Après toutes ces concessions, on n’a pas de budget! Le gouvernement doit jouer son rôle, sans tarder, ce qu’il n’a pas fait jusqu’à présent", a-t-il dit. Les députés ont rejeté samedi en commission le budget de l'Etat, au terme de 28 heures de discussions, qui n'ont pas permis d'y voir plus clair sur ce que pourraient être les termes d'un compromis entre le gouvernement et le PS, à quelques jours de l'arrivée du texte dans l'hémicycle.