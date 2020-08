Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les membres du Partenariat transpacifique s'engagent à lutter contre le protectionnisme Reuters • 06/08/2020 à 05:53









MONTERREY, 6 août (Reuters) - Les ministres des pays formant le Partenariat transpacifique (TPP) ont accepté de coopérer afin de combattre le protectionnisme et de maintenir les chaînes de production durant la pandémie de coronavirus, ont-ils annoncé dans un communiqué commun publié mercredi. Les onze pays faisant partie de ce partenariat sont l'Australie, le Brunei, le Canada, le Chili, le Japon, la Malaisie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Pérou, Singapour et le Vietnam. Les pays membres se sont engagés à limiter les mesures restrictives et à faciliter les flux de biens et de services durant la pandémie. Ce bloc représente 495 millions de consommateurs et 13.5% du PIB mondial, selon le gouvernement canadien. (Laura Gottesdiener; version française Camille Raynaud)

