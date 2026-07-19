Les membres canadiens du syndicat Unifor ont ratifié un accord de trois ans avec Ford

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Le syndicat automobile canadien Unifor a annoncé que ses membres travaillant sur les sites canadiens de Ford Motors F.N avaient ratifié une nouvelle convention collective d'une durée de trois ans, garantissant une augmentation salariale annuelle, des dispositions visant à améliorer les régimes de retraite et des mesures de sécurité de l'emploi.

Voici quelques détails:

* La convention, qui entrera en vigueur le 21 septembre 2026 et expirera le 19 septembre 2029, prévoit des hausses salariales de 3 % pour chaque année du contrat.

* Le syndicat a également indiqué avoir conclu un accord avec Ford visant à mettre en place un programme destiné aux salariés licenciés de l’usine d’Oakville, dont l’objectif est de leur offrir un parcours vers le plein emploi, avec une date cible d’achèvement fixée au 1er juillet 2027.

* Ce vote marque la fin des négociations entre Unifor et Ford, le premier des trois grands constructeurs automobiles de Détroit à conclure un nouvel accord après que le syndicat a entamé le mois dernier des négociations avec Ford, General Motors GM.N et Stellantis STLAM.MI .

* L’accord prévoit également le renouvellement des ajustements au coût de la vie, ainsi que des primes de première année de 10.000 dollars canadiens (7.135,72 $US) pour la productivité et la qualité, et une prime de 2.000 dollars canadiens en décembre.

* Les dispositions de l’accord relatives à la sécurité de l’emploi comprennent le renouvellement d’un accord de non-fermeture et des engagements en matière de programmes dans toutes les usines Ford, y compris la mise en place d’une troisième équipe à l’usine de moteurs d’Essex prévue pour 2029.

* Les membres d’Unifor chez Ford couverts par la convention collective principale ont voté à 74 % en faveur de l’accord. Les membres de l’unité de négociation des salariés des sections locales 240 et 1324 ont voté respectivement à 97 % et 100 % en faveur de l’accord.

($1 = 1,4014 dollar canadien)