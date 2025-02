Les mégabanques japonaises s'apprêtent à réaliser un bénéfice annuel record après un troisième trimestre solide

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

Les trois premières banques japonaises en passe de réaliser des bénéfices annuels records

Les hausses de taux d'intérêt stimulent les écarts de taux d'intérêt

Le délestage des participations croisées a le vent en poupe

Les trois "mégabanques" japonaises sont en voie d'atteindre un revenu annuel record après les neuf premiers mois de l'exercice financier, grâce à la vente de participations croisées et à l'augmentation des marges due à la hausse des taux d'intérêt au Japon.

La fin de la déflation a été une aubaine pour les banques japonaises, dont les marges ont été très faibles pendant sept années de taux d'intérêt négatifs.

Entre avril et décembre de l'année dernière, Mitsubishi UFJ Financial Group, Sumitomo Mitsui Financial Group et Mizuho Financial Group ont atteint respectivement 99,9 %, 97,9 % et 104 % de leurs prévisions de bénéfices annuels.

Aucun des groupes bancaires n'a revu à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'année, invoquant dans chaque cas la nécessité éventuelle d'utiliser les fonds excédentaires pour garantir sa situation financière future.

Le bénéfice du troisième trimestre de MUFG a bondi de 32 % pour atteindre 490,74 milliards de yens (3,16 milliards de dollars), contre 370,64 milliards de yens un an plus tôt. SMFG et Mizuho ont enregistré des bonds de 54 % et 28 % respectivement sur la même période.

Trois hausses de taux depuis mars 2024 ont élargi les écarts de taux des prêts domestiques, tandis que le retour de l'inflation a encouragé les grandes entreprises japonaises, qui constituent l'essentiel de la clientèle de chaque banque, à contracter des prêts pour investir.

Par ailleurs, les appels croissants des autorités japonaises et des investisseurs en faveur d'une meilleure répartition du capital ont encouragé les entreprises à se défaire de leurs participations croisées et de leurs actifs non essentiels ou sous-utilisés, ce qui a généré des commissions pour les banques.

La vente par les banques de leurs propres participations s'est avérée être un autre moteur. MUFG a vendu 225 milliards de yens de participations entre avril et décembre, et 248 milliards de yens supplémentaires devraient être vendus avant la fin du mois de mars 2027.

L'objectif est de céder 264 milliards de yens supplémentaires au cours de cette période.

Les années de déflation ont également poussé les groupes financiers japonais à rechercher la croissance à l'étranger, ce qui a contribué à porter les bénéfices à des niveaux records, maintenant que le marché intérieur est plus rentable.

Les prêts à l'étranger représentent près de 40 % du solde total des prêts de la MUFG, tandis que sa participation d'environ 23,5 % dans la banque de Wall Street Morgan Stanley MS.N a généré plus de 20 % de ses bénéfices au cours de la période avril-décembre.

