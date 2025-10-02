Les médicaments amaigrissants de Novo et Lilly devraient être la première option pour le traitement de l'obésité, selon des médecins européens

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les médicaments les plus efficaces contre l'obésité et ses complications sont le semaglutide et le tirzepatide, selon une nouvelle directive européenne

*

Certains médicaments GLP-1 sont plus efficaces pour des complications spécifiques

*

La ligne directrice non contraignante met l'accent sur les considérations économiques dans le traitement de l'obésité

(Les actions de Novo sont ajoutées au paragraphe 4) par Nancy Lapid

Les médicaments amaigrissants à succès de Novo Nordisk NOVOb.CO et d'Eli Lilly LLY.N devraient être les premiers médicaments utilisés par les médecins pour traiter l'obésité et ses complications, a conseillé jeudi une importante association médicale européenne.

Le sémaglutide, l'ingrédient actif des médicaments Wegovy et Ozempic de Novo, et le tirzepatide, vendu sous les noms de Zepbound et Mounjaro par Lilly, sont si efficaces qu'ils devraient être le premier choix dans presque tous les cas où une perte de poids substantielle est nécessaire, selon une nouvelle directive de l'Association européenne pour l'étude de l'obésité publiée dans la revue Nature Medicine.

Lorsqu'une perte de poids moins importante est nécessaire, d'autres médicaments peuvent être envisagés, notamment le liraglutide, un médicament plus ancien et moins efficace de la même classe, le naltrexone-bupropion et la phentermine-topiramate, indique la directive.

Les actions de Novo étaient en hausse de 2,2 % à 1007 GMT, surpassant leurs homologues européens du secteur pharmaceutique.

Les lignes directrices de l'EASO ne sont pas contraignantes pour les pays individuels.

Le sémaglutide, le tirzepatide et d'autres médicaments de la classe des agonistes du GLP-1 sont en train de transformer complètement le traitement de l'obésité et de ses complications, a déclaré dans un communiqué la Dre Andreea Ciudin de l'hôpital universitaire de Vall d'Hebron à Barcelone, coauteure de l'étude.

Bien qu'aucun algorithme de traitement ne puisse remplacer le jugement clinique nuancé nécessaire à une prise en charge complète du patient, les nouvelles lignes directrices peuvent servir à soutenir la prise de décision thérapeutique dans l'obésité, a-t-elle ajouté.

DES MÉDICAMENTS SPÉCIFIQUES POUR DES CONDITIONS SPÉCIFIQUES

Les auteurs des lignes directrices ont analysé les résultats d'essais cliniques antérieurs, évaluant l'impact des médicaments sur la perte de poids, leur profil de sécurité et leur efficacité en présence de complications spécifiques.

Pour les patients souffrant des conséquences physiques d'un excès de tissu adipeux, le tirzepatide devrait être considéré comme le traitement de première intention de l'apnée obstructive du sommeil, et le semaglutide pour ceux souffrant d'arthrose du genou, ont déterminé les auteurs.

Pour les patients souffrant d'affections liées à un dysfonctionnement métabolique et immunitaire lié à l'obésité, ils recommandent le semaglutide comme premier choix pour ceux qui ont des antécédents de maladie cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral, le tirzepatide pour les personnes souffrant de stéatose hépatique non alcoolique, et le tirzepatide ou le semaglutide pour les personnes souffrant de prédiabète ou de diabète de type 2.

Cette classe de médicaments a été développée à l'origine pour traiter le diabète de type 2.

Bien que ces médicaments soient coûteux et que les considérations économiques soient complexes, le coût de l'absence de traitement de l'obésité à un stade précoce, "favorisant ainsi la progression vers les complications et les lésions des organes terminaux, devrait être pris en compte de manière égale dans la politique de santé et la prise de décision clinique", écrivent les auteurs de la ligne directrice.

La prise en charge de l'obésité ne devrait pas se limiter à la perte de poids et à ses complications, mais devrait également se concentrer sur l'amélioration du bien-être mental, de la condition physique, du fonctionnement social, de la santé globale et de la qualité de vie, ont-ils également déclaré.

Ils reconnaissent que la plupart des nouveaux médicaments n'ont pas été évalués pour le traitement des complications individuelles.

Néanmoins, les auteurs affirment que les effets de la perte de poids ont été fortement associés à l'amélioration de diverses complications et qu'il est de plus en plus probable qu'ils influencent positivement une gamme plus large de troubles tels que les maladies rénales chroniques, les maladies neurodégénératives, le syndrome des ovaires polykystiques, certains cancers et les troubles de la santé mentale.

"Étant donné les progrès rapides dans le domaine des médicaments destinés à traiter l'obésité, l'EASO a l'intention d'actualiser régulièrement le présent algorithme de traitement afin d'y intégrer les dernières données disponibles", a déclaré le président de la société, le professeur Volkan Yumuk de l'université d'Istanbul-Cerrahpaşa, dans un communiqué.

L'American College of Lifestyle Medicine, l'American Society for Nutrition, l'Obesity Medicine Association et l'Obesity Society ont conjointement indiqué en juin que le traitement par GLP-1 devait être accompagné de stratégies nutritionnelles et de mode de vie.

"Bien que les GLP-1 puissent à eux seuls produire une réduction significative du poids et des avantages connexes pour la santé, plusieurs défis limitent leur succès à long terme pour les individus et les populations", notamment les effets secondaires gastro-intestinaux, le risque d'inadéquation des nutriments, la perte musculaire et osseuse, les coûts élevés, l'interruption fréquente et la reprise de poids", a déclaré l'avis.