Les médicaments amaigrissants alimentent l'engouement pour les protéines, mais les consommateurs se montrent de plus en plus méfiants

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(Voici le cinquième volet d'une série en cinq parties de Reuters consacrée à la manière dont les médicaments amaigrissants modifient les habitudes d'achat et d'alimentation des consommateurs, et à la façon dont les entreprises s'adaptent à cette tendance.)

* Les consommateurs scrutent les étiquettes nutritionnelles pour vérifier la teneur en protéines des aliments

* La hausse des prix, les réseaux sociaux et les applications de suivi nutritionnel alimentent le scepticisme

* Près de la moitié des adultes américains souhaitent consommer davantage de protéines, selon un rapport de Circana

* Les utilisateurs de GLP-1 dépensent davantage pour des aliments riches en protéines, selon Boston Consulting

par Waylon Cunningham et Nicholas P. Brown

De l'eau en bouteille enrichie en protéines. De la crème glacée. Des macaronis au fromage en boîte. Et même de la vodka.

L'essor des médicaments amaigrissants entraîne un boom des produits à base de protéines, car les utilisateurs de médicaments à base de GLP-1, tels que l'Ozempic de Novo Nordisk

NOVOb.CO et le Mounjaro d'Eli Lilly LLY.N , cherchent des moyens de contrer la perte musculaire que ces médicaments peuvent entraîner. Les utilisateurs de GLP-1 déclarent qu'ils dépenseront 11% de plus en aliments riches en protéines qu'avant de commencer à prendre ces médicaments, selon une enquête réalisée en août par le Boston Consulting Group.

Même si les consommateurs recherchent de nouvelles sources de protéines pour leur alimentation, ils se montrent de plus en plus sceptiques vis-à-vis des aliments présentés comme riches en protéines, comme l’ont révélé des entretiens menés par Reuters auprès de consommateurs et de dirigeants d’entreprises. Certains acheteurs se demandent si les produits contiennent réellement autant de protéines que le laisse entendre la publicité, tandis que d’autres sont rebutés par ceux qui contiennent tant d’additifs ou de sucre qu’ils vont à l’encontre de leur argumentaire santé.

Un rapport publié en début d’année par le cabinet d’études marketing NielsenIQ indiquait que le secteur des en-cas était entré dans son "ère de la responsabilité", soulignant que 25% des personnes interrogées cette année déclaraient utiliser des applications de scan pour vérifier la valeur nutritionnelle des produits, contre environ 17% l’année dernière.

"Les protéines ne constituent plus un argument de vente différenciant", a déclaré Chris Costagli, chercheur principal en marketing chez NielsenIQ, coauteur du rapport.

Megan Gisela Bautista, employée d’une association à but non lucratif dans le Maryland qui pratique la musculation, a récemment été déçue par la teneur en protéines d’un en-cas à base de poulet séché qui vantait sa richesse en protéines en gros caractères colorés.

"Il faudrait que j’en mange cinq", a déclaré Mme Bautista. "Ce n’est pas bon pour la santé."

Zack Spears, de Dallas, explique qu’il vérifie régulièrement les étiquettes nutritionnelles et qu’il regarde désormais les vidéos YouTube d’un créateur de contenu en ligne qui passe en revue les produits commercialisés pour leur teneur en protéines.

"Alors que cet engouement pour les protéines prend de l’ampleur et que les prix grimpent, je veux m’assurer que ce que je consomme est bon pour la santé", a déclaré M. Spears.

Certaines marques reconnaissent que les consommateurs sont de plus en plus vigilants.

"Les protéines sont là pour rester, mais le débat doit évoluer", a déclaré Susan Zaripheh, directrice de la recherche pour l’Amérique du Nord chez le fabricant de yaourts Danone

DANO.PA , dans un communiqué adressé à Reuters. "Les consommateurs commencent à regarder "au-delà du gramme" et s’informent davantage sur les nuances liées à la source des protéines et à la densité nutritionnelle."

Au cours de l’été, l’entreprise agroalimentaire française a intenté une action en justice pour publicité mensongère contre le fabricant de yaourts concurrent Chobani, l’accusant d’exagérer ses allégations en matière de protéines sur les étiquettes en utilisant des portions non standard. Chobani a contesté ces allégations, affirmant dans un communiqué à Reuters que son étiquetage était précis et transparent.

Mme Zaripheh a indiqué que les consommateurs recherchent des produits qui favorisent également la digestibilité et contiennent d’autres nutriments tels que les fibres. Outre ses yaourts et laits de soja riches en protéines déjà existants, l’entreprise développe des produits associant les protéines à d’autres nutriments.

Globe Market Research a estimé au cours de l’été que le marché mondial des aliments enrichis en protéines représentait près de 58 milliards de dollars l’année dernière.

Mais Hormel Foods HRL.N , bien connue pour ses produits riches en protéines tels que le Spam et les charcuteries en conserve, a déclaré qu’elle évitait d’utiliser des additifs pour augmenter la teneur en protéines de ses produits.

"Nous pensons qu’à long terme, les consommateurs ne veulent pas que leurs aliments contiennent trop d’ingrédients artificiels", a déclaré Jason Levine, directeur marketing de Hormel, en faisant référence à des additifs tels que "la poudre de lactosérum, la poudre de pois ou les isolats de protéines issus de la recherche scientifique".

EXAMEN ATTENTIF DES ÉTIQUETTES

Reuters a identifié plusieurs marques qui mettent en avant la teneur en protéines de leurs produits en se basant sur une portion plus importante que celle des versions classiques du même produit, notamment dans les pâtes, les flocons d’avoine et les granolas.

Nature Valley, une marque de snacks appartenant à General Mills GIS.N , commercialise une version de son granola en vrac "Oats ‘n Honey" dont l’emballage indique 13 grammes de protéines, sur la base d’une portion de 2/3 de tasse (65 grammes), soit plus du double de la portion de 1/4 de tasse (27 grammes) qu’elle considère comme la portion standard de son granola classique, non enrichi.

Dans un communiqué, General Mills a déclaré considérer la version classique comme un en-cas, tandis que la version protéinée peut être consommée soit comme en-cas, soit comme un repas à base de céréales plus complet.

Le rapport protéines/calories du produit, un indicateur utilisé par les diététiciens pour décrire la teneur en protéines d’un produit, indique une "quantité globale de protéines très faible", a déclaré Jonathan Bonnet, professeur à Stanford et directeur médical de l’Ardmore Institute of Health, ajoutant qu’un verre de lait écrémé contient plus de protéines que cette portion de 2/3 de tasse. M. Bonnet a indiqué que de plus en plus de patients lui demandaient ces derniers temps des conseils sur leur apport en protéines.

Pourtant, d’autres entreprises élargissent leurs offres pour répondre à la demande. Le cabinet d’études Circana a indiqué en août qu’environ 48% des adultes américains cherchent à intégrer des protéines dans leur alimentation, soit une hausse de 7 points par rapport à l’année dernière.

La chaîne de supermarchés discount Aldi a récemment déclaré à Reuters qu’elle allait lancer en octobre une nouvelle gamme de crêpes protéinées sous sa marque propre, dernière nouveauté d’une série de produits riches en protéines commercialisés cette année, parmi lesquels figuraient déjà de l’eau pétillante, des crackers et du bœuf wagyu séché.

Walmart WMT.N commencera à commercialiser en exclusivité, de novembre à janvier, un nouveau café instantané enrichi en protéines de la marque Folgers, de J.M. Smucker’s SJM.N , a indiqué Walmart à Reuters le mois dernier.

Certains consommateurs et diététiciens estiment que la tendance aux protéines a conduit les gens à consommer plus de protéines que nécessaire.

Selon le rapport de NielsenIQ, un tiers des plus de 1.000 personnes interrogées estime que l’industrie agroalimentaire accorde une importance exagérée aux protéines, tandis qu’un autre tiers considère que certains produits en contiennent trop.

Dana Hunnes, professeure et diététicienne clinicienne à l’UCLA, affirme que la personne moyenne n’a pas besoin d’autant de protéines que le marketing de l’industrie le laisse entendre.

De plus, certains produits commercialisés comme riches en protéines contiennent trop d’ingrédients transformés pour être considérés comme sains, a ajouté Mme Hunnes. "J’ai vu l’équivalent d’une barre chocolatée" vantant ses protéines, a-t-elle déclaré. "Ce n’est pas parce qu’un produit contient des protéines qu’il faut nécessairement le consommer."