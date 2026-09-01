Les médicaments amaigrissants à base de GLP-1 sont efficaces même à de faibles doses initiales

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* Les doses maximales de médicaments à base de GLP-1 ne sont pas toujours nécessaires

* Les patients perdent du poids même avec les doses les plus faibles, mais dans une moindre mesure

* Un traitement au GLP-1 à faible dose n'empêche pas l'apparition d'effets indésirables

par Nancy Lapid

Selon une nouvelle étude, les personnes prenant des médicaments à base de GLP-1 couramment utilisés contre l’obésité et qui restent à de faibles doses initiales perdront un peu de poids mais pourraient tout de même ressentir des effets secondaires, bien que les nausées soient nettement moins fréquentes que chez celles qui passent à des doses plus élevées recommandées par le fabricant.

De plus, selon cette étude, ils ont peu de chances d’atteindre les pourcentages de perte de poids à deux chiffres observés avec les doses plus élevées.

Les médicaments à base de GLP-1, tels que le sémaglutide, commercialisé sous les noms d’Ozempic et de Wegovy par Novo Nordisk NOVOb.CO , et le tirzépatide d’Eli Lilly LLY.N , commercialisé sous les noms de marque Mounjaro et Zepbound, sont initialement prescrits à faible dose, puis la posologie est progressivement augmentée afin d’aider l’organisme à s’adapter et de minimiser les effets indésirables.

De nombreux patients n’atteignent jamais la dose d’entretien recommandée en raison de la tolérance au traitement, de l’accès au médicament, de son coût, de son approvisionnement ou de leurs objectifs individuels.

Les chercheurs ont analysé les données de 534 patients ayant continué à prendre du sémaglutide injectable à la dose initiale de 0,25 milligramme pendant au moins six mois, ainsi que celles d’un nombre équivalent de patients ayant poursuivi le traitement par tirzépatide à la dose initiale de 2,5 mg pendant au moins la même durée.

Au bout d’un an, le pourcentage de perte de poids observé avec ces doses minimales approuvées s’élevait en moyenne à 5,5 % avec le tirzépatide et à 2,2 % avec le sémaglutide, ont rapporté lundi les chercheurs dans la revue *Biology Methods & Protocols* .

À titre de comparaison, la perte de poids moyenne à un an avec les doses plus élevées recommandées était de 20,2 % avec le tirzépatide et de 13,7 % avec le sémaglutide dans un essai comparatif direct antérieur.

Le fait que les patients dont la posologie n’a jamais dépassé la dose d’initiation aient tout de même perdu un peu de poids suggère que ces médicaments ont un effet pharmacologique mesurable bien en deçà des doses d’entretien sur lesquelles s’appuient les essais cliniques, a déclaré le responsable de l’étude, Venky Soundararajan, de la société d’analyse de données nference.

Le sémaglutide est actuellement considéré comme plus bénéfique pour les reins, car il a reçu l’autorisation aux États-Unis pour réduire le risk d’aggravation d’une insuffisance rénale chronique. Le tirzépatide n’est pas encore spécifiquement approuvé pour la protection rénale.

Même à des doses plus faibles, les résultats rénaux étaient meilleurs avec le sémaglutide, a noté Soundararajan.

Le tirzépatide à faible dose a été associé à des taux plus élevés de lésions rénales après deux ans chez 2,7 % des patients, contre 0,4 % avec le sémaglutide.

Le médicament de Lilly a également été associé à davantage de constipation (32,6 % contre 22,4 %), de crampes musculaires (8,3 % contre 4 %), de discopathie lombaire (3,3 % contre 0,3 %), d’essoufflement à l’effort (9,6 % contre 6,8 %), et d’autres événements indésirables.

Les patients sous sémaglutide à faible dose prolongée présentaient des taux plus élevés d’otite (5,6 % contre 2,1 % avec le tirzépatide), de transpiration excessive (5,5 % contre 3,2 %) et d’œdème de la cheville (6,9 % contre 3,7 %).

L’étude a révélé que les patients ayant conservé les doses initiales présentaient nettement moins de nausées et de constipation que celles rapportées chez les patients prenant des doses plus élevées.

Les études observationnelles telles que celle-ci ne permettent pas d’établir un lien de cause à effet, a souligné Soundararajan.

Novo Nordisk a récemment lancé un essai clinique visant à évaluer des doses d’entretien plus faibles de son comprimé Wegovy, mais les résultats ne seront pas connus avant plusieurs années.

« En attendant, étant donné que des patients dans la vie réelle prennent des doses inférieures à celles recommandées, il est nécessaire de les sensibiliser », a déclaré Soundararajan.

« Ces deux médicaments ne sont pas équivalents », a-t-il poursuivi. « Les patients qui ne visent pas une perte de poids de 20 % ou 30 % doivent savoir qu’il est possible qu’ils perdent un peu de poids avec ces faibles doses, et ils méritent d’être informés du profil complet des effets indésirables. »