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Les médicaments à base de GLP-1 de Pfizer et d'Innovent franchissent l'obstacle de la prise en charge par l'assurance en Chine
information fournie par Reuters 29/06/2026 à 09:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations contextuelles sur les médicaments à base de GLP-1 et l'évolution du cours des actions) par Andrew Silver

Les médicaments à base de GLP-1 de Pfizer PFE.N et d’Innovent Biologics 1801.HK ont passé avec succès un examen préliminaire en vue de leur inclusion potentielle dans le catalogue des médicaments pris en charge par l’assurance maladie de base en Chine, selon une liste publiée lundi par l’Administration nationale de la sécurité sanitaire. L'ecnoglutide de Pfizer et le mazdutide d’Innovent, approuvés en Chine pour le traitement de la gestion du poids et du diabète de type II, appartiennent à la classe des agonistes des récepteurs du GLP-1 déjà inclus dans la liste des médicaments remboursés par l'assurance publique chinoise, provenant de laboratoires tels que Novo Nordisk NOVOb.CO , Eli Lilly LLY.N et Guangzhou Innogen Pharmaceutical Group

2591.HK .

L'action Innovent a progressé d'environ 7% après cette annonce.

L’Ozempic de Novo a été le premier à être ajouté à la liste nationale de remboursement chinoise en 2022, suivis cette année par le Mounjaro de Lilly et l’efsubaglutide alfa d’Innogen destinés aux patients atteints de diabète de type II. L’inscription sur la liste nationale de remboursement rend les médicaments plus largement accessibles au public dans un pays comptant 1,4 milliard d’habitants, même si l’augmentation du volume des ventes est souvent contrebalancée par une baisse des prix. Les ventes de stylos injecteurs Ozempic en Chine continentale, à Taïwan et à Hong Kong — le plus grand marché de Novo après les États-Unis — ont reculé de 7% pour s’établir à environ 5,4 milliards de couronnes danoises (853 millions de dollars) en 2025.

Les ventes de traitements à base de GLP-1 en Chine via les principales plateformes de commerce électronique Alibaba

9988.HK et JD.com 9618.HK ont totalisé environ 1,4 milliard de yuans (207 millions de dollars) au premier trimestre 2026, selon Jefferies.

Un porte-parole de Pfizer n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Un porte-parole d’Innovent a déclaré à Reuters qu’en matière de prise en charge par l’assurance maladie en Chine, seul le traitement du diabète pouvait être pris en compte.

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