Les médias locaux rapportent que trois personnes ont été blessées dans une explosion survenue dans les installations d'Oneok à Mont Belvieu, au Texas

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Une explosion survenue lundi matin dans les installations de Oneok à Mont Belvieu, au Texas, a fait trois blessés légers, ont rapporté les médias locaux.
Le rapport indique que tout le personnel de l'usine a été retrouvé, citant le département de police de Mont Belvieu.
