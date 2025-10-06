 Aller au contenu principal
Les médias locaux rapportent que trois personnes ont été blessées dans une explosion survenue dans les installations d'Oneok à Mont Belvieu, au Texas
information fournie par Reuters 06/10/2025 à 22:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Une explosion survenue lundi matin dans les installations de Oneok à Mont Belvieu, au Texas, a fait trois blessés légers, ont rapporté les médias locaux.

Le rapport indique que tout le personnel de l'usine a été retrouvé, citant le département de police de Mont Belvieu.

Valeurs associées

Gaz naturel
3,32 USD NYMEX -0,36%
Pétrole Brent
65,59 USD Ice Europ +1,91%
Pétrole WTI
61,81 USD Ice Europ +1,85%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

