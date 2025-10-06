Les médias locaux rapportent que trois personnes ont été blessées dans une explosion survenue dans les installations d'Oneok à Mont Belvieu, au Texas

Une explosion survenue lundi matin dans les installations de Oneok à Mont Belvieu, au Texas, a fait trois blessés légers, ont rapporté les médias locaux.

Le rapport indique que tout le personnel de l'usine a été retrouvé, citant le département de police de Mont Belvieu.