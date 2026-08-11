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Les médias français demandent à l'autorité française de la concurrence d'intervenir concernant l'IA de Google
information fournie par Reuters 11/08/2026 à 13:13
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les médias français ont demandé à l'autorité de la concurrence du pays d'intervenir concernant les résumés d'articles générés par l'intelligence artificielle de Google GOOGL.O , qui, selon eux, les privent de trafic, a déclaré mardi un organisme professionnel de la presse.

Les médias ont appelé l'autorité de régulation à prendre une décision similaire à celle rendue en juillet , qui avait ordonné à Meta META.O de proposer un plan de paiement et de reprendre les négociations avec les médias traditionnels réclamant des redevances pour l'utilisation de leurs contenus par les outils d'IA des plateformes.

Google n’a pas immédiatement commenté la situation.

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