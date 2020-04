Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les masques doivent aller en priorité au personnel soignant, dit l'OMS Reuters • 06/04/2020 à 20:13









GENEVE/ZURICH, 6 avril (Reuters) - La généralisation du port du masque chez les particuliers risque d'aggraver la pénurie pour les membres du personnel de santé qui sont directement confrontés à l'épidémie de COVID-19, a estimé lundi le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). "Les masques ne peuvent à eux seuls arrêter la pandémie. Les pays doivent continuer à rechercher, isoler et traiter tous les cas et à retrouver chaque contact", a déclaré Tedros Adhanom Gheybresus, lors d'une conférence de presse. Le directeur de l'OMS a par ailleurs annoncé qu'un concert télévisé organisé à l'initiative de Lady Gaga pour lever des fonds en faveur de la lutte contre la pandémie serait diffusé le 18 avril. Elton John, Paul McCartney ou encore Stevie Wonder ont notamment répondu présent. (Stephanie Nebehay et Silke Koltrowitz, version française Jean-Philippe Lefief)

