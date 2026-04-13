Les marchés sous l’influence de l'évolution du conflit au Moyen-Orient

AMUNDI

Résilience du marché du travail américain, prudence des consommateurs en zone euro, des pressions inflationnistes en Chine… Ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine.

L'actualité liée à la crise au Moyen-Orient met en évidence à quel point des progrès (ou des revers) rapides dans les négociations peuvent faire rapidement évoluer le sentiment des investisseurs. Dans un premier temps, les perspectives d'une possible réouverture du trafic dans le détroit d'Ormuz ont fait reculer les prix du pétrole, les investisseurs anticipant une reprise de l'offre. En parallèle, un rebond de soulagement a été observé sur les marchés actions américains, européens et des pays émergents. Alors que le cessez-le-feu temporaire entre les États-Unis et l'Iran a clairement joué un rôle de déclencheur, la situation sur le terrain — en particulier la question du retour à la normale du trafic dans le détroit d'Ormuz — pourrait s'avérer plus nuancée. Cela a aussi été illustré par l'échec des discussions du week-end entre les États-Unis et l'Iran, qui a provoqué la hausse attendue des prix du pétrole.

Nous pensons que si le prix du pétrole se stabilise à des niveaux plus bas, cela serait bien sûr positif pour l'économie. Cependant, la question principale est de savoir à quelle vitesse la production d'énergie — et pas seulement celle de pétrole — pourra revenir à des niveaux normaux. Cela reste incertain. Par conséquent, nous estimons qu'il est peu probable à court terme que les prix du pétrole se stabilisent à des niveaux proches de ceux d'avant la guerre.

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