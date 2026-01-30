Les marchés se préparent à un changement à la Fed, alors que Trump s'apprête à nommer un nouveau directeur

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le choix de Trump pourrait indiquer l'orientation de la politique monétaire après Powell

*

Kevin Warsh, candidat à la présidence de la Fed, est considéré comme un faucon

*

Le dollar est en hausse alors que les marchés réagissent à la nomination potentielle de Kevin Warsh

(Texte enrichi, ajoute un graphique) par Saqib Iqbal Ahmed, Tom Westbrook et Dhara Ranasinghe

Le président américain Donald Trump semble prêt à choisir un nouveau chef de la Réserve fédérale vendredi, levant l'incertitude qui plane sur les marchés depuis des mois et laissant les investisseurs évaluer comment la politique monétaire de la plus grande économie du monde évoluera désormais.

M. Trump a déclaré jeudi qu'il nommerait un successeur au président de la Fed, Jerome Powell, dont le mandat s'achève en mai. Les marchés de paris se sont concentrés sur l'ancien gouverneur de la Fed, Kevin Warsh, qui a rencontré Trump à la Maison Blanche jeudi, a déclaré à Reuters une personne familière avec le sujet.

Les marchés mondiaux ont été ébranlés en début d'année par les menaces de Trump d'imposer des droits de douane aux alliés européens au sujet du Groenland et par l'aggravation des tensions géopolitiques. De nouvelles inquiétudes sur l'indépendance de la banque centrale américaine après la décision de l'administration Trump d'ouvrir une enquête criminelle sur Powell ce mois-ci ont ajouté aux turbulences.

Une annonce surprise de la Fed n'est pas à exclure: les spéculations sur le prochain chef ont fait volte-face entre des candidats tels que Rick Rieder, gestionnaire en chef des investissements obligataires de BlackRock, et Kevin Hassett, conseiller économique de la Maison-Blanche.

Mais le favori selon les plateformes de paris est Warsh - un partisan d'une politique monétaire plus stricte en tant que gouverneur de la Fed de 2006 à 2011 qui a récemment déclaré que Trump avait raison de faire pression pour des réductions de taux d'intérêt.

"Si le candidat désigné est effectivement M. Warsh, nous pourrions nous retrouver avec une Fed qui penche vers une politique hawkish à la marge", a déclaré Sonu Varghese, stratège macroéconomique mondial chez Carson Group à Chicago.

Cela a entraîné une baisse des actions et une hausse du dollar et des rendements du Trésor américain vendredi.

LE DOLLAR ET LES RENDEMENTS DES OBLIGATIONS À LONG TERME SONT EN HAUSSE, L'OR ET LES CONTRATS À TERME SUR LES ACTIONS AMÉRICAINES SONT EN BAISSE

Alors que les investisseurs pensent que M. Warsh sera enclin à réduire les taux, ils s'attendent à ce qu'il réduise le bilan de la Fed. MKTS/GLOB

L'or XAU= a chuté de 7% vendredi, tout comme d'autres bénéficiaires de l'achat d'actifs par la Fed: le bitcoin BTC= a chuté de plus de 2% et les contrats à terme sur les actions américaines ESc1 ont glissé. Les marchés à terme sur les taux d'intérêt ont continué à anticiper deux réductions des taux américains au second semestre de cette année, après l'entrée en fonction du nouveau président.

"M. Warsh serait considéré comme un choix crédible et apaiserait certaines inquiétudes quant à l'indépendance de la Fed", a déclaré Mohit Kumar, économiste en chef chez Jefferies.

"Cependant, les commentaires précédents de M. Warsh ont été plutôt hawkish, et il est peu probable qu'il suive un programme d'assouplissement agressif au-delà de ce que les fondamentaux suggèrent", a-t-il ajouté, ce qui devrait peser sur les actifs à risque et les obligations et soutenir le dollar.

Le billet vert, qui a chuté de près de 10 % l'année dernière, a subi une nouvelle pression à la vente ce mois-ci, en partie à cause de l'incertitude de la politique américaine.

UN ENJEU DE TAILLE POUR LES MARCHÉS

Les décisions de la Fed en matière de taux d'intérêt ont un impact non seulement sur le taux quotidien auquel les banques se prêtent entre elles, mais aussi sur les taux d'intérêt à long terme, mesurés par les rendements du Trésor américain à long terme, qui à leur tour influencent les coûts d'emprunt pour les consommateurs et les entreprises.

Le choix de M. Trump sera scruté pour sa capacité à mener une politique monétaire sans céder aux pressions politiques, une qualité qui, selon les économistes, est le fondement des capacités de lutte contre l'inflation de toute banque centrale et qui sous-tend la stabilité financière de l'économie américaine.

M. Warsh a appelé à un changement de régime à la Fed, cherchant entre autres à réduire le bilan - un objectif apparemment en contradiction avec la préférence de M. Trump pour une politique monétaire plus souple.

M. Warsh "a déclaré publiquement qu'il préférait des taux plus bas", a déclaré Damien Boey, stratège de portefeuille chez Wilson Asset Management à Sydney. "Mais le compromis qu'il fait avec des taux plus bas est qu'il veut que la Fed ait un bilan plus petit. Les marchés réagissent comme s'ils pensaient: "À quoi ressemblerait le monde avec un bilan de la Fed plus petit?"

Les gains d'environ 0,5 % pour le dollar par rapport aux autres devises principales ainsi que les ventes sur le marché des obligations à long terme, qui ont accentué la courbe des rendements, reflètent les paris selon lesquels M. Warsh serait moins enclin à supprimer les rendements avec les dépenses de la Fed.

Sandra Horsfield, économiste chez Investec, a déclaré que même l'annonce par Trump de son choix pour la présidence de la Fed pourrait ne pas dissiper toutes les incertitudes.

"Nous nous demandons toujours si ce choix sera bientôt confirmé par le Sénat, étant donné qu'il y a toujours une impasse entre certains membres du Sénat sur les questions d'indépendance de la Fed et l'assignation à comparaître de M. Powell", a-t-elle déclaré.