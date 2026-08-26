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Les marchés retiennent leur souffle avant Nvidia et Jackson Hole
information fournie par Zonebourse 26/08/2026 à 15:16
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Les principaux indices boursiers américains devraient ouvrir en baisse à l'ouverture de Wall Street. Le Nasdaq 100 est attendu en repli de 0,5% tandis que le S&P 500 devrait céder de 0,2%. De son côté, le Dow Jones pourrait limiter les pertes avec un recul attendu inférieur à 0,1%.

Les intervenants retiennent leur souffle à quelques heures des très attendus résultats de Nvidia, qui seront publiés dans la soirée. Le géant des semi-conducteurs a habitué les marchés à surpasser les attentes du consensus, ce qui a eu tendance à rendre les investisseurs de plus en plus exigeants.

"Jusqu'à hier, l'action Nvidia avait reculé pendant sept jours consécutifs, une situation inédite depuis longtemps et jamais vue depuis le début de son ascension en tant que géant de l'IA. Ce repli a permis de corriger certains excès observés il y a quelques semaines", note William Beavington, analyste chez Jefferies.

"Le consensus table sur un chiffre d'affaires compris entre 92 et 94 MdsUSD, soit quasiment un doublement en un an. A priori, le groupe devrait être en mesure de répondre aux attentes. Il a récemment laissé entendre que son chiffre d'affaires pourrait atteindre environ 91 MdsUSD, un montant qui ne prend pas en compte les revenus liés aux centres de données en Chine. Une bonne surprise est donc possible", rappelle de son côté Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissements chez Pictet AM.

Rendez-vous dans le Wyoming dès demain

Les marchés sont aussi dans l'expectative, avant l'ouverture, dès demain, du symposium de Jackson Hole, qui rassemble chaque année, dans le Wyoming, les principaux banquiers centraux de la planète. La réunion sera particulièrement scrutée, d'autant qu'il s'agira de la première participation de Kevin Warsh en tant que président de la Fed.

"Les investisseurs seront à l'affût du moindre indice sur la manière dont la Fed entend trouver un équilibre entre les risques d'inflation, la résilience économique et les questions relatives à son indépendance", note-t-on chez Allianz.

Des statistiques à digérer

Les marchés ont pu prendre connaissance de diverses statistiques outre-Atlantique.

Ainsi, le produit intérieur brut (PIB) a augmenté de 1,5% en rythme annualisé sur les trois mois allant d'avril à juin, soutenu par la hausse des dépenses de consommation, selon une deuxième estimation rendue publique ce matin.

Par ailleurs, le taux d'inflation américain au sens de l'indice PCE (Personal Consumption Expenditures) s'est établi à 3,7% en juillet, soit le même taux que le mois précédent, alors que les économistes l'anticipaient en légère modération à 3,6%.

De leur côté, les dépenses des ménages américains ont augmenté de 0,3% là où le consensus ciblait une hausse de 0,1%, après une baisse de 0,1% en juin. Dans le même temps, leurs revenus ont progressé de 0,4%, contre une hausse de 0,2% attendue.

Enfin, les commandes de biens durables ont progressé de 1,1% en juillet, contre 0,4% attendu, après une hausse de 0,3% le mois précédent. Hors transport, elles ont augmenté de 0,2% après une hausse de 1,7% en juin. Le consensus tablait sur une progression de 0,9%.

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