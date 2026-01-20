Les marchés obligataires mondiaux sont secoués par la chute du Japon et les inquiétudes concernant le Groenland

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La chute des obligations japonaises se propage au reste du monde

*

Les rendements américains à long terme affichent la plus forte hausse en deux jours depuis le mois de mai

*

Les tensions au Groenland augmentent la pression sur les dépenses de défense européennes

(Mise à jour des prix, des jalons et ajout de nouveaux commentaires) par Alun John, Yoruk Bahceli et Dhara Ranasinghe

Un bond des coûts d'emprunt du Japon à des sommets historiques s'est répercuté sur les principaux marchés obligataires mardi, se heurtant à une nouvelle anxiété concernant les tensions liées au Groenland et soulignant la sensibilité des investisseurs aux pressions fiscales croissantes et aux lourdes charges de la dette.

Les rendements des obligations d'État japonaises à 10 ans

JP10YTN=JBTC ont augmenté de près de 19 points de base (bps) en deux jours, la plus forte hausse depuis 2022, tandis que les rendements à 30 ans ont enregistré leur plus forte hausse quotidienne depuis 2003 JP30YTN=JBTC , les investisseurs s'attendant à une augmentation des dépenses publiques.

La Première ministre Sanae Takaichi a convoqué des élections anticipées lundi et se présente sur un programme de relance.

"S'il y a un mandat fort à la suite de l'élection, cela pourrait ouvrir la porte à plus de dépenses fiscales", a déclaré Seema Shah, stratège mondial en chef chez Principal Asset Management.

"Cela entraîne de nombreux marchés obligataires mondiaux dans une histoire difficile au sujet de la dette, ce qui se traduit par une hausse des coûts d'emprunt."

INQUIÉTUDES CONCERNANT LE GROENLAND, MENACE DE NOUVEAUX DROITS DE DOUANE

Les investisseurs obligataires étaient également aux prises avec les menaces de tarifs douaniers du président américain Donald Trump à l'encontre des alliés européens au sujet du Groenland, ce qui pourrait susciter des attentes selon lesquelles l'Europe devra augmenter ses dépenses de défense en émettant encore plus d'obligations.

L'idée d'un commerce "Sell America" a également refait surface, renforçant la pression à la vente sur les bons du Trésor. Le rendement de référence à 10 ans a atteint mardi son plus haut niveau depuis fin août à 4,313% US10YT=RR .

Le fonds de pension danois AkademikerPension a déclaré mardi qu'il prévoyait de vendre ses avoirs en bons du Trésor américain d'ici la fin du mois, pour une valeur d'environ 100 millions de dollars.

Les rendements des obligations du Trésor américain à 30 ans ont augmenté d'environ 8 points de base pour atteindre 4,91%

US30YT=RR , alors que les marchés américains ont rouvert après les vacances de lundi.

Au cours des deux derniers jours, ils ont augmenté de 13 points de base, soit la plus forte hausse sur deux jours depuis mai dernier, lorsque les tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis se sont intensifiées.

L'écart entre les rendements américains à deux ans et à 30 ans, baromètre du malaise des investisseurs à l'égard des finances publiques à long terme, était en passe de connaître sa plus forte augmentation en une journée depuis le mois d'août, tout en restant bien en deçà du bond de 19 points de base enregistré lors de la débâcle de la fête de la Libération en avril dernier.

"Les pressions budgétaires japonaises sont préoccupantes, mais les marchés sont devenus plus optimistes quant aux déficits américains", a écrit Gennadiy Goldberg, responsable de la stratégie des taux américains, chez TD Securities, dans une note de recherche.

"Alors que les inquiétudes japonaises pourraient continuer à se propager en raison des corrélations mondiales, le Trésor américain fait tout ce qui est en son pouvoir pour éviter une émission excessive de dette à long terme en gardant les émissions à plus courte échéance."

QU'EST-IL ARRIVÉ AU CALME?

La chute des obligations met fin à des semaines de stabilité relative sur les grands marchés en dehors du Japon, qui ont subi des pressions au cours de l'année écoulée en raison des inquiétudes suscitées par l'endettement élevé.

Les obligations allemandes à 30 ans DE30YT=RR ont grimpé de 6 points de base pour atteindre 3,53 %, le taux le plus élevé depuis environ deux semaines, avant de redescendre à 3,483 %.

Les rendements britanniques à 30 ans GB30YT=RR , qui augmentent ou diminuent souvent plus que leurs pairs, ont augmenté d'environ 6 points de base à 5,22%, affichant leur plus forte hausse quotidienne depuis le début dumois de janvier.

En Europe, les tensions autour du Groenland n'ont fait qu'accentuer les pressions sur les dépenses , selon les analystes.

"Cela signifie à nouveau que l'Europe doit faire plus en matière de défense", a déclaré Rohan Khanna, responsable de la stratégie des taux en euros chez Barclays.

"Le marché va dire: écoutez, cela signifie finalement plus d'émissions et plus d'offre de dette et donc des obligations à long terme plus faibles."

Il a ajouté que les droits de douane nuiraient à la croissance, ce qui est favorable aux obligations à court terme.

Les marchés obligataires européens ont également été sensibles à la chute des JGB car les investisseurs japonais, grands acheteurs d'obligations étrangères, pourraient être tentés de déplacer leur argent vers les rendements plus élevés des obligations japonaises.

"La question est de savoir d'où viendront ces flux à présent? Vont-ils provenir davantage des États-Unis ou de l'Europe? Et étant donné le paysage géopolitique actuel, cela pourrait amplifier un peu plus les retombées sur les États-Unis", a déclaré Michiel Tukker, stratège senior en matière de taux chez ING.

"On pourrait dire qu'il est plus sûr de rester sur les Bunds allemands que sur les bons du Trésor américain."