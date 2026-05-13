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Les marchés mondiaux ressentent la pression de la guerre qui s'éternise entre les États-Unis et l'Iran
information fournie par Reuters 13/05/2026 à 10:59

De la chute des devises
asiatiques à la fermeture d'une compagnie aérienne low-cost
américaine, le conflit qui s'éternise au Moyen-Orient commence à
se faire sentir à l'échelle mondiale et à mettre à l'épreuve la
résilience des marchés financiers. 
    Voici un aperçu de certains des points de tension qui
s'accumulent: 
    
    1/ L'ASIE SOUS PRESSION
    Les devises asiatiques ont subi certaines des baisses les
plus marquées sur les marchés des changes depuis que les
États-Unis et Israël ont attaqué l'Iran en février. Environ 80 %
du commerce maritime de pétrole transitant par le détroit
d'Ormuz est généralement destiné à l'Asie, ce qui en fait la
région la plus exposée à toute perturbation. 
    L'Indonésie a vu sa roupie chuter mardi à un plus bas
historique , tandis que les devises d'autres importateurs
asiatiques de carburant, notamment l'Inde et les Philippines,
ont également atteint des plus bas historiques. Les banques
centrales interviennent sur les marchés des changes depuis des
semaines, soit directement, soit par l'intermédiaire des banques
d'État, et cherchent d'autres mesures à prendre . Les
devises de la Corée du Sud, de la Thaïlande et de la Malaisie
sont également sous pression.
    “Les banques centrales seront réticentes à vendre leurs
réserves”, a déclaré Mitul Kotecha, responsable de la stratégie
de change et de taux pour l’Asie chez Barclays. “Nous allons
donc probablement assister à des mesures plus créatives pour
soutenir leurs devises respectives.” 

    
    2/ LE JAPON EN SOUFFRE ÉGALEMENT 
    La guerre a exercé une nouvelle pression sur le yen, déjà
affaibli par les faibles taux d’intérêt japonais et les
inquiétudes concernant les plans de croissance fondés sur
l’endettement de la Première ministre Sanae Takaichi.
    Le Japon importe environ 95 % de son pétrole du
Moyen-Orient, ce qui rend la devise très sensible à la hausse
des coûts énergétiques. Les autorités sont intervenues 
alors que le yen glissait vers le niveau de 160 pour un dollar
afin de dissuader les spéculateurs. 
    “Avec la flambée des prix du pétrole, les traders se sont
naturellement attaqués au yen, car il s'agit d'une devise à
faible rendement, mais aussi d'une devise dont les fondamentaux
sont les plus affectés par les prix élevés du pétrole”, a
déclaré Thierry Wizman, stratège mondial en devises et taux
d'intérêt chez Macquarie Group.
    Selon les analystes, une intervention a peu de chances
d’inverser la chute du yen, à moins que le conflit ne s’apaise
et que les taux ne remontent rapidement .
    
    3/ MENACE DE CHOC ALIMENTAIRE 
    La volatilité des prix alimentaires commençait tout juste à
s’atténuer après le choc de 2022 provoqué par l’invasion de
l’Ukraine par la Russie. 
    Une nouvelle secousse  se profile désormais, alors que
la guerre au Moyen-Orient réduit l'approvisionnement en engrais
et fait grimper les coûts énergétiques — des pressions qui
pourraient être aggravées par le retour du phénomène climatique
El Niño. 
    L'indice Baltic est à son plus haut niveau depuis 2023
 .BADI . 
    Les économies émergentes, où l'alimentation pèse plus lourd
dans le panier de l'inflation, risquent d'être les plus durement
touchées.
    “La hausse des prix alimentaires est un problème mondial,
mais elle touche particulièrement les économies où
l'alimentation représente une part importante du panier de
l'inflation ou dont l'approvisionnement alimentaire dépend des
importations”, a déclaré James Pomeroy, économiste international
chez HSBC. 
    
    4/LA HAUSSE DES PRIX À LA POMPE
    Les consommateurs du monde entier ressentent la pression —
et l’un des premiers endroits où cela se ressent, c’est à la
pompe. Les marchés surveillent tout particulièrement les prix de
l’essence aux États-Unis, ce qui pourrait inciter Trump à
conclure un accord avant les élections de mi-mandat de novembre.
    Selon l'association d'automobilistes AAA, le prix moyen de
l'essence aux États-Unis est passé d'environ 3 dollars à plus de
4,50 dollars le gallon. 
    “Si cette hausse se poursuit et que nous nous dirigeons vers
les 5 dollars, cela va provoquer de nombreux troubles au niveau
national, ce qui pourrait forcer Trump à changer à nouveau de
cap dans la guerre avec l’Iran”, a déclaré Guy Miller, stratège
en chef des marchés chez Zurich Insurance Group. 
    Le choc énergétique va faire grimper les prix des produits
ménagers  fabriqués à partir de pétrole ou de gaz naturel,
du dentifrice à la lessive. Les traders surveillent de près la
hausse des anticipations d’inflation, qui pourrait inciter les
banques centrales à relever leurs taux d’intérêt. 
    L'enquête de la Banque centrale européenne sur les
anticipations des consommateurs a montré que les anticipations
d'inflation à un an ont bondi à 4,0% en mars, contre 2,5% en
février. 
    
    5/ FUIRE OU COMBATTRE
    Le secteur aérien est confronté à son plus grand défi depuis
que la crise du COVID-19 de 2020 a plongé le monde dans le
confinement. Les prix du kérosène ont augmenté de près de 84%
depuis le début du conflit et des pénuries sont à prévoir si la
guerre ne prend pas fin rapidement.
    La compagnie aérienne à très bas prix Spirit Airlines 
a cessé ses activités au début du mois, invoquant la hausse des
prix du carburant comme raison de sa faillite. 
    Certaines compagnies aériennes affirment que le risque de
rupture d'approvisionnement s'estompe. Pourtant, les compagnies
aériennes continuent d'afficher des performances médiocres. Les
actions des compagnies aériennes européennes ont chuté d'environ
14% cette année, alors que le marché dans son ensemble est en
hausse de 3%  .T5751P   .STOXX . 
    
    6/PRÉVISIONS OBLIGATAIRES 
    Les principaux marchés obligataires se sont stabilisés après
une vague de ventes provoquée par le début de la guerre, qui a
contraint les traders à réévaluer leurs prévisions de taux. Mais
des fissures réapparaissent et pourraient déboucher sur une
crise, préviennent les analystes. 
    Au Royaume-Uni, le risque politique accentue la pression sur
le marché des gilts  GB10YT=RR . 
    Un autre marché concerné est celui des bons du Trésor
américain, d'importance systémique, où les rendements à 10 ans
oscillent autour de 4,40%, soit environ 40 points de base
au-dessus des niveaux d'avant-guerre  US10YT=RR . La hausse des
rendements américains risque également de mettre sous pression
les marchés émergents qui fixent le coût de leurs emprunts par
rapport aux bons du Trésor.
    “Les marchés actions et obligataires se trouveraient dans
une zone à risque si les rendements des bons du Trésor à 10 ans
dépassaient le seuil de 4,5%”, a déclaré Guy Miller, de Zurich.
“Cela a généralement eu un effet perturbateur.”
Devises

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