Les marchés mondiaux ressentent la pression de la guerre qui s'éternise entre les États-Unis et l'Iran

De la chute des devises asiatiques à la fermeture d'une compagnie aérienne low-cost américaine, le conflit qui s'éternise au Moyen-Orient commence à se faire sentir à l'échelle mondiale et à mettre à l'épreuve la résilience des marchés financiers. Voici un aperçu de certains des points de tension qui s'accumulent: 1/ L'ASIE SOUS PRESSION Les devises asiatiques ont subi certaines des baisses les plus marquées sur les marchés des changes depuis que les États-Unis et Israël ont attaqué l'Iran en février. Environ 80 % du commerce maritime de pétrole transitant par le détroit d'Ormuz est généralement destiné à l'Asie, ce qui en fait la région la plus exposée à toute perturbation. L'Indonésie a vu sa roupie chuter mardi à un plus bas historique , tandis que les devises d'autres importateurs asiatiques de carburant, notamment l'Inde et les Philippines, ont également atteint des plus bas historiques. Les banques centrales interviennent sur les marchés des changes depuis des semaines, soit directement, soit par l'intermédiaire des banques d'État, et cherchent d'autres mesures à prendre . Les devises de la Corée du Sud, de la Thaïlande et de la Malaisie sont également sous pression. “Les banques centrales seront réticentes à vendre leurs réserves”, a déclaré Mitul Kotecha, responsable de la stratégie de change et de taux pour l’Asie chez Barclays. “Nous allons donc probablement assister à des mesures plus créatives pour soutenir leurs devises respectives.” 2/ LE JAPON EN SOUFFRE ÉGALEMENT La guerre a exercé une nouvelle pression sur le yen, déjà affaibli par les faibles taux d’intérêt japonais et les inquiétudes concernant les plans de croissance fondés sur l’endettement de la Première ministre Sanae Takaichi. Le Japon importe environ 95 % de son pétrole du Moyen-Orient, ce qui rend la devise très sensible à la hausse des coûts énergétiques. Les autorités sont intervenues alors que le yen glissait vers le niveau de 160 pour un dollar afin de dissuader les spéculateurs. “Avec la flambée des prix du pétrole, les traders se sont naturellement attaqués au yen, car il s'agit d'une devise à faible rendement, mais aussi d'une devise dont les fondamentaux sont les plus affectés par les prix élevés du pétrole”, a déclaré Thierry Wizman, stratège mondial en devises et taux d'intérêt chez Macquarie Group. Selon les analystes, une intervention a peu de chances d’inverser la chute du yen, à moins que le conflit ne s’apaise et que les taux ne remontent rapidement . 3/ MENACE DE CHOC ALIMENTAIRE La volatilité des prix alimentaires commençait tout juste à s’atténuer après le choc de 2022 provoqué par l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Une nouvelle secousse se profile désormais, alors que la guerre au Moyen-Orient réduit l'approvisionnement en engrais et fait grimper les coûts énergétiques — des pressions qui pourraient être aggravées par le retour du phénomène climatique El Niño. L'indice Baltic est à son plus haut niveau depuis 2023 .BADI . Les économies émergentes, où l'alimentation pèse plus lourd dans le panier de l'inflation, risquent d'être les plus durement touchées. “La hausse des prix alimentaires est un problème mondial, mais elle touche particulièrement les économies où l'alimentation représente une part importante du panier de l'inflation ou dont l'approvisionnement alimentaire dépend des importations”, a déclaré James Pomeroy, économiste international chez HSBC. 4/LA HAUSSE DES PRIX À LA POMPE Les consommateurs du monde entier ressentent la pression — et l’un des premiers endroits où cela se ressent, c’est à la pompe. Les marchés surveillent tout particulièrement les prix de l’essence aux États-Unis, ce qui pourrait inciter Trump à conclure un accord avant les élections de mi-mandat de novembre. Selon l'association d'automobilistes AAA, le prix moyen de l'essence aux États-Unis est passé d'environ 3 dollars à plus de 4,50 dollars le gallon. “Si cette hausse se poursuit et que nous nous dirigeons vers les 5 dollars, cela va provoquer de nombreux troubles au niveau national, ce qui pourrait forcer Trump à changer à nouveau de cap dans la guerre avec l’Iran”, a déclaré Guy Miller, stratège en chef des marchés chez Zurich Insurance Group. Le choc énergétique va faire grimper les prix des produits ménagers fabriqués à partir de pétrole ou de gaz naturel, du dentifrice à la lessive. Les traders surveillent de près la hausse des anticipations d’inflation, qui pourrait inciter les banques centrales à relever leurs taux d’intérêt. L'enquête de la Banque centrale européenne sur les anticipations des consommateurs a montré que les anticipations d'inflation à un an ont bondi à 4,0% en mars, contre 2,5% en février. 5/ FUIRE OU COMBATTRE Le secteur aérien est confronté à son plus grand défi depuis que la crise du COVID-19 de 2020 a plongé le monde dans le confinement. Les prix du kérosène ont augmenté de près de 84% depuis le début du conflit et des pénuries sont à prévoir si la guerre ne prend pas fin rapidement. La compagnie aérienne à très bas prix Spirit Airlines a cessé ses activités au début du mois, invoquant la hausse des prix du carburant comme raison de sa faillite. Certaines compagnies aériennes affirment que le risque de rupture d'approvisionnement s'estompe. Pourtant, les compagnies aériennes continuent d'afficher des performances médiocres. Les actions des compagnies aériennes européennes ont chuté d'environ 14% cette année, alors que le marché dans son ensemble est en hausse de 3% .T5751P .STOXX . 6/PRÉVISIONS OBLIGATAIRES Les principaux marchés obligataires se sont stabilisés après une vague de ventes provoquée par le début de la guerre, qui a contraint les traders à réévaluer leurs prévisions de taux. Mais des fissures réapparaissent et pourraient déboucher sur une crise, préviennent les analystes. Au Royaume-Uni, le risque politique accentue la pression sur le marché des gilts GB10YT=RR . Un autre marché concerné est celui des bons du Trésor américain, d'importance systémique, où les rendements à 10 ans oscillent autour de 4,40%, soit environ 40 points de base au-dessus des niveaux d'avant-guerre US10YT=RR . La hausse des rendements américains risque également de mettre sous pression les marchés émergents qui fixent le coût de leurs emprunts par rapport aux bons du Trésor. “Les marchés actions et obligataires se trouveraient dans une zone à risque si les rendements des bons du Trésor à 10 ans dépassaient le seuil de 4,5%”, a déclaré Guy Miller, de Zurich. “Cela a généralement eu un effet perturbateur.”