Les marchés indonésiens reprennent leur chute après que Moody's a abaissé ses perspectives

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les marchés s'effondrent en réaction, les actions et la rupiah chutent

Le gouvernement déclare que les agences de notation doivent comprendre sa stratégie de croissance

La réponse de l'Indonésie sera suivie de près, selon un analyste

Les autorités sont invitées à garantir une politique crédible afin d'éviter toute pression sur la notation

(Mise à jour des marchés, ajout du contexte, commentaires de Danantara et de l'analyste de S&P) par Ankur Banerjee et Stanley Widianto

Les actions et la monnaie indonésiennes ont dérapé vendredi après que Moody's a abaissé la perspective de la note de crédit du pays , dernière secousse en date d'un début d'année turbulent pour la plus grande économie d'Asie du Sud-Est après une déroute de 80 milliards de dollars de son marché boursier la semaine dernière.

Les investisseurs internationaux ont réagi avec nervosité à la tentative du président Prabowo Subianto de porter la croissance de l'Indonésie à 8 %, le sentiment s'étant refroidi sur le pays en raison des inquiétudes liées à l'incertitude politique, notamment le creusement du déficit budgétaire et l'indépendance de la banque centrale.

L'indice de référence Jakarta Composite Index .JKSE a chuté de près de 3% tandis que la rupiah IDR= a chuté de 0,36% à 16 885 par dollar, son plus bas niveau depuis le 22 janvier et en baisse de 1% sur l'année.

Les actions ont chuté de 4,7 % pour la semaine jusqu'à présent, en plus de la baisse de 6,9 % de la semaine dernière.

La décision de Moody's d'abaisser les perspectives de l'économie indonésienne du G20, qui pèse 1 400 milliards de dollars, de stables à négatives, en citant une prévisibilité réduite dans l'élaboration des politiques, est intervenue quelques jours après que MSCI a signalé les problèmes de transparence qui ont déclenché la déroute du marché .

LES FONDAMENTAUX RESTENT SOLIDES

Vendredi, le régulateur financier indonésien a déclaré qu'il pensait que la confirmation par Moody's de sa note Baa2 montrait que les fondamentaux économiques du pays restaient solides et soutenus par la résilience du secteur financier et la forte croissance économique.

Le fonds souverain Danantara Indonesia, qui est le principal vecteur de la politique de croissance de Prabowo, a également déclaré que la confirmation de la note témoignait de la confiance dans les perspectives à long terme, même si l'abaissement des perspectives soulignait la nécessité d'une réforme institutionnelle et d'une cohérence politique.

L'agence de notation mondiale a fait état de préoccupations concernant l'efficacité des politiques et de signes d'affaiblissement de la gouvernance, des tendances qui, selon elle, pourraient éroder la crédibilité de la politique indonésienne établie de longue date si elles persistaient.

Le principal ministre indonésien de l'économie, Airlangga Hartarto, a minimisé jeudi la portée de cette mesure, déclarant que les agences de notation et les marchés financiers mondiaux "ne comprenaient pas encore" la nouvelle stratégie de croissance du pays.

COUP DE SEMONCE

"L'abaissement des perspectives de Moody's est un coup de semonce qui pourrait inciter d'autres agences de notation à faire de même, en particulier si la nature de l'élaboration des politiques reste sujette à un degré élevé d'incertitude", ont déclaré les économistes d'OCBC dans une note.

"Les réponses des autorités seront surveillées de plus près, car des choix politiques crédibles restent nécessaires pour éviter un abaissement des notes de crédit au cours des douze à dix-huit prochains mois."

Les obligations internationales de l'Indonésie ont glissé jeudi suite à l'annonce de Moody's. Les obligations à long terme libellées en dollars ont baissé de 0,3 à 0,5 cents, beaucoup d'entre elles se négociant à leur niveau le plus bas depuis cinq mois, selon les données de Tradeweb

"Le principal impact potentiel sur les marchés indonésiens est une prime de risque plus élevée dans toutes les catégories d'actifs, avec une pression particulière sur les obligations d'État à long terme, les actions des entreprises publiques et des grandes banques, ainsi que sur le sentiment à l'égard de la rupiah et des flux de capitaux", a déclaré Rully Arya Wisnubroto, analyste de marché chez Mirae Asset Sekuritas Indonesia.

ATTÉNUER L'IMPACT

D'autres agences de notation mondiales n'ont pas encore publié d'évaluation cette année.

"La volatilité récente des prix des actions indonésiennes n'a pas affecté de manière significative notre opinion sur les notations souveraines", a déclaré Rain Yin, analyste souveraine chez S&P Global Ratings, qui a actuellement une perspective stable sur l'Indonésie.

"Nous ne nous attendons pas à ce que l'économie indonésienne et la performance fiscale soient affectées de manière négative et significative si le gouvernement réagit pour atténuer l'impact sur la confiance des investisseurs", a-t-elle déclaré dans un communiqué envoyé par courriel.

Néanmoins, Yin a averti que la détérioration des finances publiques pourrait exercer une pression à la baisse sur la note de S&P, à moins que des améliorations compensatoires n'interviennent dans d'autres domaines.

L'agence de notation Fitch n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Les promesses des fonctionnaires de procéder à des changements et les démissions de cinq hauts fonctionnaires du régulateur financier et de la bourse n'ont pas réussi à stabiliser le marché.

Les étrangers se sont déjà débarrassés d'un montant net d'environ 860 millions de dollars d'actions depuis mercredi dernier, selon les données de la bourse, contre des ventes d'un milliard de dollars pour l'ensemble de l'année 2025.