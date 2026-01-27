Les marchés européens suspendus aux résultats d’entreprises et à la Fed

(AOF) - Les Bourses européennes sont attendues en territoire positif alors que la Fed livrera sa décision de politique monétaire demain soir. L'incertitude reste de mise en raison des surtaxes douanières annoncées par le président américain Donald Trump visant la Corée du Sud. Les investisseurs se préparent à une nouvelle salve de résultats d'entreprises. En Europe, on suivra notamment ceux de LVMH après la clôture des marchés ce soir. L’or poursuit sa progression ce mardi, après avoir franchi la veille pour la première fois le seuil des 5 100 dollars l’once.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Airbus

Airbus Helicopters a enregistré 544 commandes brutes (536 commandes nettes ) en 2025. Ces commandes proviennent de 205 clients répartis dans 50 pays. En termes d'unités livrées, Airbus Helicopters a conquis 51% du marché civil et parapublic et sa part de marché militaire a progressé à 28%.

Serge Ferrari

SergeFerrari Group a généré en 2025 un chiffre d'affaires de 347,5 millions d'euros, soit une hausse de 7,4% à périmètre et change courants et de +7,9% à périmètre et change constants, en comparaison de l'exercice précédent. Cette évolution des ventes matérialise une activité commerciale soutenue sur l'ensemble de l'année, dans un contexte géopolitique et économique volatil.

ID Logistics

ID Logistics a annoncé un chiffre d'affaires de 1 037,5 millions d'euros au quatrième trimestre 2025, en hausse de 12,2% sur un an, soit 14,7% à données comparables. Sur l'ensemble de l'exercice, le groupe a réalisé 3 737,0 MEUR de revenus, en progression de 14,2%, correspondant à 16,0% à données comparables.

Ipsen

Ipsen fait part de la nomination de Pierrick Lefranc au poste de vice-président exécutif (EVP) des opérations techniques et membre du comité exécutif (ELT), nomination qui prendra effet à compter du 1er avril 2026.

Les chiffres macroéconomiques

En France, la confiance des consommateurs en janvier sera connue à 8h45.

Aux Etats-Unis, les investisseurs prendront connaissance à 15h00 de l'indice S&P/CS Composite-20 des prix des logements en novembre.

Vers 8h30, l'euro cède 0,02% à 1,1872 dollar.

Hier à Paris

A la clôture de cette première séance de la semaine, les marchés européens ont flirté avec l'équilibre. Pour cette dernière semaine du mois de janvier, la Bourse focalisera son attention sur les nombreux résultats de société sans oublier la première décision de politique monétaire de la Fed en 2026. La banque centrale américaine devrait maintenir ses taux inchangés. Enregistrant une deuxième séance de suite dans le rouge, le CAC 40 a cédé 0,15% à 8 131,15 points. De son côté, l'Eurostoxx 50 a gagné 0,22% à 5 961 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont clôturé la première séance de la semaine sur une note positive avant une série de ‍résultats des géants de la technologie ainsi et la décision de politique monétaire de la Fed, attendue mercredi soir. Les commandes de biens durables sont ressorties supérieures aux attentes. Côté valeurs le titre USA Rare Earth a progressé de plus de 7%, porté par l’annonce de l’entrée au capital de l’administration Trump via une émission de nouvelles actions assorties de bons de souscription. Le Dow Jones a progressé de 0,64% à 49412 points et le Nasdaq de 0,43% à 23601 points.