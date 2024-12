Les marchés européens sous pression après le durcissement de ton de la Fed

(AOF) - Les marchés européens ont terminé en nette baisse alors que la Fed prévoit deux nouvelles baisses de taux en 2025 au lieu des quatre prévues en septembre. Le CAC 40 a perdu 1,22% à 7294,37 points et l'Eurostoxx 50, 1,53% à 4881,49 points. Aux Etats-Unis en revanche la tendance est à la hausse après le fort repli de Wall Street hier. Vers 17h45, le Dow Jones progresse de 0,72%.

La Fed durcit le ton

"La Fed a adopté un ton nettement hawkish, en même temps que la réduction de 25 points de base largement attendue", a déclaré Mahmood Pradhan, responsable monde de la macroéconomie chez Amundi Investment Institute. L'institution financière s'attend à ce que l'inflation atteigne son objectif plus tard, en 2026, et à ce que les taux d'intérêt actuels soient nettement plus proches de la neutralité.

" Les prévisions économiques ne contiennent qu'une seule modification notable, "lourde de conséquence", au sujet de la projection d'inflation sous-jacente (core) revue de 2,2% à 2,5% pour 2025 ", souligne pour sa part Bastien Drut (CPR AM). "Cela indique une nouvelle perte de confiance dans le processus de désinflation", pointe le responsable de la stratégie et des études économiques.

Selon lui, la Fed "ne baissera les taux à nouveau qu'en cas de nouveaux progrès tangibles sur le front de l'inflation. Cela acte une divergence un peu plus forte avec la BCE, pour laquelle l'incertitude est actuellement davantage un facteur d'action."

Tensions sur les taux

Les décisions et les commentaires de Jerome Powell ont entraîné une nette hausse des taux longs. Le rendement du 10 ans américain s’élevait à 4,56% lors de la clôture en Europe contre 4,40% mardi soir. Il est au plus haut depuis fin mai. Ces tensions sur le marché des taux aux Etats-Unis se sont propagées en Europe où le 10 ans allemand a atteint 2,31%.

La divergence attendue des politiques de la Fed et de la BCE, qui devrait poursuivre, voire accélérer l'assouplissement de sa politique monétaire, a pesé sur l'euro. La devise européenne est tombée mercredi soir à 1,03443 dollar avant de légèrement rebondir aujourd'hui à 1,038 dollar.

Ce matin, la Banque du Japon (BoJ) a comme prévu maintenu le taux directeur inchangé à 0,25 %. "Lors de la conférence de presse qui a suivi, le gouverneur Ueda a réaffirmé que la BoJ relèverait encore ses taux si les perspectives économiques se réalisaient, mais il a ajouté qu'il avait besoin de plus d'informations sur les hausses de salaires et qu'il voulait voir l'impact des politiques américaines" analyse MUFG.

De son côté, la Banque d'Angleterre a également et sans surprise maintenu ce jeudi son principal taux directeur à 4,75%, jugeant que l'inflation globale devrait continuer à augmenter légèrement à court terme. Le comité de politique monétaire a voté à une majorité de 6 contre 3 pour maintenir le taux d'escompte à ce niveau. 3 membres auraient préféré le réduire de 25 points de base.

Côté valeurs, Renault a surperformé le CAC 40, soutenu par la perspective d'une cession de ses actions Nissan à Foxconn. Seules 5 valeurs de l'indice ont échappé à la baisse. Valneva a affiché la plus forte hausse du SBF120 après un accord de licence permettant la distribution en Asie de son vaccin contre le chikungunya.