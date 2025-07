Les marchés européens sous le signe du rebond

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé dans le vert entre résultats d’entreprises et données macroéconomiques. Le CAC 40 a progressé de 1,29% à 7822 points et l'EuroStoxx 50 de 1,49% à 5376 points. Aux Etats-Unis, les indices suivent cette tendance haussière, avec un Dow Jones en croissance de 0,28%, vers 17h45.

Les résultats d'entreprises s'accélèrent des deux côtés de l'Atlantique, le sujet des droits de douane donnant l'impression de s'éclipser quelque temps.

Après les banques américaines mardi et mercredi, Legrand et Publicis, tous deux membres du CAC 40, étaient en première ligne ce jeudi.

Le spécialiste d'équipements électriques a caracolé en tête de l'indice et inscrit un plus haut historique après avoir relevé son objectif de croissance pour 2025. Le groupe a embarqué dans son sillage Schneider Electric (+5,08% à 233,05 euros), deuxième plus forte hausse du principal indice parisien, et Rexel.

A l'autre bout du palmarès du principal indice parisien pointe Publicis. Le géant de la publicité, en solide hausse à l'ouverture, a décroché malgré le dépassement des attentes au premier semestre et le léger relèvement des objectifs annuels. Le marché peut être déçu par la timide révision à la hausse des prévisions pour l'ensemble de l'année, qui implique un ralentissement au second semestre par rapport au premier", apporte comme éclairage Bank of America, toujours à l'Achat sur le titre.

Sur le front des statistiques, les ventes au détail aux Etats-Unis ont rebondi plus que prévu en juin : +0,6% contre un consensus de 0,1% après une baisse de 0,9% en mai. Pour leur part, les inscriptions hebdomadaires au chômage sont ressorties plus faibles qu'attendu : 221 000 contre 233 000 attendues et après 228 000 la semaine précédente.

Par ailleurs, le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est établi à 2,% en juin 2025, contre 1,9% en mai, a indiqué Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Un an auparavant, il était de 2,5%.

Demain, les investisseurs suivront avec attention la publication des prix à la production en Allemagne et de l'indice de confiance des ménages de l'Université du Michigan.