Les marchés européens sans panache avant la Fed et Powell

(AOF) - Les marchés européens ont clôturé dans le rouge, hormis le footsie, à moins de trois heures du verdict de la Fed, lors d'une séance sans catalyseurs majeurs. Si la perspective d'une baisse des taux directeurs de 25 points de base semble bel et bien actée, des points d'incertitude demeurent quant à l'orientation future de la politique monétaire américaine. Sur le front des valeurs, Medincell s'est distingué favorablement après ses comptes semestriels à l'inverse de M6 qui a été dégradé par JP Morgan. Le CAC 40 a reculé de 0,37% à 8022 points et l'EuroStoxx 50 de 0,29% à 5701 points.

En Europe, TUI (-3,59%, à 8,05 euros) a été sanctionné à Francfort, malgré la présentation de résultats annuels sans mauvaise surprise et de perspectives globalement encourageantes. Le titre subit essentiellement des prises de bénéfices après avoir enchaîné cinq séances consécutives de progression, pour un gain cumulé de 2,65%. Le voyagiste a conclu l’exercice 2025, clos fin septembre, avec un chiffre d’affaires de 24,2 milliards d’euros, en hausse de 4,4%, tandis que l’Ebit sous-jacent a atteint le niveau record de 1,46 milliard d’euros, en croissance de 12,6%.

A Paris, en net repli à l’ouverture, le titre Medincel l (+3,85% à 27,50 euros) s’est ensuite bien repris. La société de licensing biopharmaceutique en phase clinique et commerciale a publié des comptes semestriels, pour les six mois clos le 30 septembre, en nette amélioration. Sur la période, les produits d’exploitation et autres produits se sont élevés à 14,1 millions d’euros, en progression de 50% par rapport à l’année précédente. Le résultat opérationnel est quant à lui toujours négatif à hauteur de 6,6 millions d’euros, mais en amélioration de 13% en comparaison à la même période un an plus tôt.

M6 (-4,74% à 11,66 euros) a fermé la marche de l'indice SBF 120 après avoir subi une dégradation de JPMorgan qui est passé de Neutre à Sous-pondérer, avec un objectif de cours réduit de 15,10 à 13 euros.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Aux Etats-Unis, l'indice du coût de l'emploi a progressé de 0,8% durant le troisième trimestre 2025, selon le bureau américain des statistiques du travail. L'augmentation était attendue à 0,9% comme au trimestre précédent.

La décision de la Fed sera connue à 20h00.

A la clôture, l'euro glane 0,15% à 1,1645 dollar.